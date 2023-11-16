嘉義10家星級咖啡莊園出爐 2家晉五星

獲今年星級莊園認證五星級咖啡莊園的珍5吉咖啡莊園。（嘉義縣府提供）

2023/11/16 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府輔導縣內咖啡產業，為建立產地特色及讓民眾安心消費，舉辦評鑑星級咖啡莊園，昨天公布今年十家獲星級認證業者，加入精品咖啡行列，其中，參與今年咖啡三部曲建置計畫產區杯測評鑑產地分級獲金級的「一品咖啡莊園」、「珍5吉咖啡莊園」更上一層樓，晉陞為五星級莊園。

8家業者獲四星級認證

縣長翁章梁說，嘉縣有卓越的咖啡品質與產地文化故事，縣府舉辦星級咖啡莊園評鑑，為農友心血背書，獲選者代表莊園從種源確認、田間管理、國內外相關認驗證、生產與加工場域衛生管理、咖啡杯測精品、莊園規劃與管理指標等各項標準達到縣府規範；在國內外各項交流、媒合活動，會優先帶領星級業者打響嘉縣咖啡名氣。

農業處表示，今年獲認證五星級「一品咖啡莊園」、「珍5吉咖啡莊園」；四星級「富摩咖啡莊園」、「井頂咖啡莊園」、「最高分咖啡莊園」、「双藝咖啡莊園」、「柏香咖啡莊園」、「名陽園」、「茶壺咖啡語茶莊園」及「瑞里小公主咖啡莊園」。

「一品咖啡莊園」咖啡豆種植於中埔鄉凍仔頂山，以六十年老屋改建為具復古氣息的咖啡館；「珍5吉咖啡莊園」咖啡種植於海拔一一○○公尺的竹崎鄉光華村，咖啡豆果膠層豐厚，入口帶有柑橘酸，餘韻甘甜。

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