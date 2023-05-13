《嘉義》臥龍橋完工又跳票 延至6/12通車

嘉義縣東石鄉臥龍橋改建工程，延期至六月十二日完工通車。 （記者林宜樟攝）

2023/05/13 05:30

東石、布袋重要橋梁 原訂去年底完工 將依契約扣罰逾期違約金

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣縣道一五七線，連接東石鄉與布袋鎮的重要橋梁「臥龍橋」，正由縣政府辦理新建橋梁工程，原訂去年底完工，因工程延宕，今年二月將完工通車日延至昨天，但又因包商工班調度不足、機具故障延誤，通車日再延至六月十二日，地方居民抱怨，「希望到時候不要再跳票」。

目前施工進度約80％

臥龍橋因橋底過低，易阻礙排水，縣府獲中央補助以一億四千多萬元興建新橋，二○二一年九月動工。縣議員翁聰賢說，一五七線是布袋過溝地區居民重要聯外交通要道，但臥龍橋完工通車日期一延再延，這次再延期，縣府、包商卻未向地方說明，造成民怨。

住戶促加強監督施工品質

翁聰賢說，臥龍橋工程施工已久，附近住戶反映工程單位灑水未落實、經常塵土飛揚，請縣府加強監督工程施工品質與期程管控，若有延宕，必須先與地方民代、居民溝通說明。縣議員姜梅紅也說，地方期待臥龍橋能如期完工，但既期待又怕受傷害，她要求包商需負起延宕工期責任。

工班、機具故障延誤工期

縣府建設處長郭良江說，臥龍橋改建工程原訂昨天完工通車，因廠商工班調度不足、機具故障而延誤工期，並影響到管線進場時間，加上天候因素，因而再延期；目前施工進度約八十％，正施作布袋端主線引道擋土牆與回填路基加高、自來水進場施工及橋梁護欄等工項。

地方擔心通車日期再跳票，郭良江說，目前控管五月二十六日完成路面鋪設、二十七日完成標誌標線劃設，後續辦理驗收，應能準時於六月十二日開放通車；由於目前廠商已逾預定竣工日期，後續將依契約規定扣罰廠商逾期違約金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法