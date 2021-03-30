嘉義／清明交管 台82線分流至牛稠埔墓區

清明連假4月2日至4日，牛稠埔公墓區將加強交通疏導及管制。 （記者蔡宗勳翻攝）

2021/03/30 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因應清明連假掃墓，嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔周邊預計出現交通壅塞情形，嘉義縣警方規劃自4月2日起至4日一連3天進行交通疏導及管制，由台82線快速道路前往牛稠埔掃墓的車輛分流，西行路線下嘉義交流道，東行路線下中和交流道，以維持行車順暢。

警方指出，為避免台82線嘉義交流道及縣道165線，因掃墓車潮導致壅塞，建議用路人由台82線東行掃墓車流提前於中和交流道下匝道，續行中義路（嘉175線）、168線接165線前往牛稠埔墓區；西行路線下嘉義交流道，續行165線前往牛稠埔墓區，並依引導牌通行。

慈雲、嘉雲寶塔前 改單向通行

而由165線前往墓區車流也實施分流，前往嘉雲寶塔車輛下台82線嘉義交流道後，行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線。

警方說，慈雲寶塔及嘉雲寶塔前道路於4月2起至4日改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛依現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規劃處所停車。

納骨塔防疫 不開放入內祭拜

為了防疫，嘉義市立殯葬管理所殯葬園區納骨堂，3月13日起至4月5日不開放入塔祭拜，嘉義縣公私立納骨塔也自3月20日起至4月5日不開放入塔祭拜，皆改在塔外設置供桌方式祭拜，籲請掃墓祭祖民眾戴好口罩、勤洗手。

慈雲寶塔表示，不少民眾提早掃墓祭拜，以3月第3、4個週末為例，分別約有1萬餘人及1萬5千餘人來祭拜，估計提前祭拜先人者已有6成以上，有些因疫情因素無法回台者，則透過打電話方式，請塔方代為協助祭拜祖先。

雜草火警頻傳 嘉縣前日24件

今年乾旱，易發生雜草火警，嘉縣消防局前天週日受理24件疑因掃墓引發的雜草火警，共計出動35車次、69人次滅火，讓消防員疲於奔命，呼籲掃墓民眾焚燒紙錢後，一定要確認火苗完全熄滅才能離開。

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