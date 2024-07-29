嘉縣大華公路坍方 爭取9千萬建鋼橋

大華公路沿途多處土石坍方，還有巨大落石。（記者林宜樟攝）

2024/07/29 05:30

工程單位建議道路截彎取直 橋梁兩端興建明隧道

〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風來襲，造成嘉義縣縣道一五九甲線大華公路多處坍方、落石而阻斷，位於番路鄉的二十八公里處有大量土石坍方，最大落石比一輛車還大；嘉義縣長翁章梁昨前往勘災時表示，工程單位建議以避災、離災為目標，改善方案以道路截彎取直、興建鋼梁橋，遠離沖蝕溝，並於橋梁兩端興建明隧道，概估經費九一○○萬元，將向中央提報復建需求，爭取經費補助。

請繼續往下閱讀...

落石可從橋下流下 不會毀損道路

翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達、番路鄉長蕭博勝、番路鄉代表會主席林宜清等昨前往一五九甲線勘查道路受損情形，翁章梁表示，凱米颱風在番路鄉和竹崎鄉山區降下超過一三○○毫米雨量，造成一五九甲線大小災害數十處，其中二十八公里處、四十一公里處發生大型邊坡崩坍。

翁章梁說，二十八公里處地形易坍方，工程單位建議不再沿著山壁進行重建，直接架鋼梁橋通行，若之後再坍方，土石可從橋下方流下，不會造成道路毀損，將向中央爭取經費復建；陳冠廷表示，將在立法院向中央爭取相關災後建設經費；張明達說，請縣府盡快爭取經費重建，讓民眾能夠恢復正常生活。

縣道、鄉道受創 部分橋梁急需改建

縣府表示，凱米颱風造成嘉義縣道路受創嚴重，縣道一五九甲線二十八公里及四十一公里處、鄉道嘉一五四之一線五公里處附近大崩塌、縣道一四九甲線沙沙哦橋、梅嶺大橋及鄉道嘉一五一之一線八公里處因土石流失造成橋梁損壞；部分橋梁老舊通洪斷面不足，造成阻水導致溢堤急需改建，如聯絡嘉義縣市的永欽二號橋梁等，均需中央協助復建及改建。

大華公路28公里處大片坍方。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法