慢半拍！嘉義民眾睡夢中被震醒再接到國家級警報

嘉義縣梅山鄉今天清晨3點51分發生最大震度4級的地震。（圖擷取自中央氣象署）

2024/12/30 10:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉今天清晨3點51分發生芮氏規模5.1、最大震度4級的地震，許多人在睡夢中先被地鳴嚇醒，接著強烈搖晃時才接到國家級警報，直呼「警報慢半拍」。

根據中央氣象署資料顯示，今天清晨3點51分在嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震、地震深度為12.3公里，震央位於嘉義縣政府東北東方41.8公里處，嘉義縣阿里山、番路、民雄；雲林縣古坑、斗六市、草嶺、土庫；南投縣信義鄉、玉山與嘉義市震度都達4級。

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林姓民眾指出，沉睡中突然被地鳴中驚醒，接著就是一陣天搖地動，正在想說要不要躲避時，手機響起國家警報，立即離開溫暖的被窩，但穿上外套準備奪門而出，震動也停了，這時才鬆了口氣，但擔心會有餘震，把衣服穿好才又上床睡覺，以防有狀況隨時可以因應。

有些人嚇著不敢再睡覺，相互在群組報平安，不少人稱這陣子嘉義地震頻頻，雖已習以為常，但這次真的被嚇到了，因為地鳴宛若在耳邊，真的很嚇人，想說是不是百年大地震要來了，從中央氣象署網站發現震央就在梅山，更讓人憂心忡忡。

嘉義縣梅山鄉今天清晨3點51分發生芮氏規模5.1地震，國家級警報稍後才響起。（記者蔡宗勳翻攝）

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