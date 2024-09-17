拒中保台！「嘉義愛舞」拉丁舞團 馬來西亞國際賽爭光

「嘉義愛舞」拉丁舞團領隊翁仲德開心拿著國旗和大家拍照。（圖由翁仲德提供）

2024/09/17 16:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「嘉義愛舞」拉丁舞團9月14、15日兩天參加在馬來西亞舉行「檳城國際慈善舞蹈錦標賽」，開幕時主辦單位希望以中國代表隊名義出席，遭「嘉義愛舞」領隊翁仲德嚴詞拒絕，結果國旗不翼而飛，經翁仲德一再據理力爭，並表達將帶選手離場拒絕參賽立場，國旗才找出來得以進場，而「嘉義愛舞」選手也以優異成績證明台灣的實力，總計獲得11面金牌、9面銀牌與11面銅牌。

由舞蹈老師翁仲德培訓的「嘉義愛舞」拉丁舞團，今年初曾前往馬來西亞參加國際公開賽一舉拿下26面金牌與26面銀牌，讓世界看見台灣在舞蹈運動的實力，這次「檳城國際慈善舞蹈錦標賽」主辦單位特別邀請「嘉義愛舞」拉丁舞團前往參賽，經翁向各界勸募經費成行，沒想到遭到蠻橫的對待。

翁仲德強調，改拿中國旗幟參賽，不僅自己和選手們不能接受，更無法向捐款幫忙孩子圓夢的支持者交代，因而已做了棄賽的最壞打算，但因為我們年初在馬來西亞的國際公開賽表現出色，主辦單位為確保比賽精彩度，才做了最大的讓步，可見實力才是談判最佳籌碼。

最終「嘉義愛舞」蔡維祐獲得世界公開10歲菁英組冠軍、張晏慈世界公開12歲菁英組冠軍（馬來西亞第二、中國第三）、陳宥蓁世界公開14歲菁英組冠軍、吳彬愷世界公開菁英組勇奪季軍（世界單人組最高組別，競爭最激烈，台灣選手表現優於中國），總計這次「嘉義愛舞」獲得11金、9銀、11銅。

翁仲德說，當國旗在賽場飄揚時，內心非常非常的感動，當下想大喊我們來至台灣「I'm from Taiwan」。

「嘉義愛舞」拉丁舞團小將拿著國旗歡喜秀出獎牌。（圖由翁仲德提供）

「嘉義愛舞」拉丁舞團張晏慈在世界公開12歲菁英組，打敗中國以及地主隊奪冠。（圖由翁仲德提供）

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