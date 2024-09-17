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新港奉天宮媽祖契子中秋團聚 107歲林福來成焦點

嘉義新港奉天宮媽祖最資深契子、107歲的林福來。（記者蔡宗勳攝）

嘉義新港奉天宮媽祖最資深契子、107歲的林福來。（記者蔡宗勳攝）

2024/09/17 13:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」，由縣長翁章梁擔任主祭官，莊觀肅穆儀式結束後，翁章梁牽著107歲奉天宮媽祖最資深契子林福來的手一起切蛋糕，並致贈紅包給林福來，場面溫馨。

奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮開台媽祖成是「囝仔ㄟ守護神」，父母向媽祖祈求育兒順利，將子女給媽祖作契子，必須親自到廟裡填寫「契字」，領取香火袋，即俗稱「縣貫」，之後每逢中秋就要回廟裡換香火袋的紅絲線，再過一次香爐就是「換貫」，直到滿16歲那年，向媽祖謝恩後歸還香火袋，稱為「褪貫」。

翁章梁指出，將孩子給神明作為契子是在地傳統文化，他自己也是某間廟的契子，8月15日中秋是團圓的日子，何達煌董事長把大家找回來團圓，好像回家一樣，非常用心；107歲林福來是媽祖契子，曾任44年奉天宮董事，也是目前奉天宮媽祖最年長的契子，祝福每個人都平安。

林福來長孫、奉天宮常務董事林永福說，阿公耳聰目明、身體相當硬朗，食慾也很好，早餐喝牛奶加蛋與洋蔘，上午10點吃土產羊肉做點心，真的是家有一老如有一寶」。

中秋團拜儀式循古禮進行，依序鳴鐘、擊鼓、上香、獻花、獻財帛、行叩拜禮等，祈福團拜後，邀請契子女切大蛋糕，廟方並準備象徵「平安團圓」的平安圓、象徵「富貴綿長」的長壽麵、象徵「金銀財寶」的元寶水餃及兩層大蛋糕與來自全國的契子女分享，歡度中秋佳節。

嘉義縣新港奉天宮舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」切蛋糕。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」切蛋糕。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮開台媽祖契子女回宮拜拜。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮開台媽祖契子女回宮拜拜。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮誦經團。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣新港奉天宮誦經團。（記者蔡宗勳攝）

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