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梁見後母校會考成績出爐！ 竹崎高中國中部5A人數比去年成長3倍

蕭宇欣（右）國中教育會考考出5A5個+好成績，還是嘉義縣科展國中生活與科技組第一名。（竹崎高中提供）

蕭宇欣（右）國中教育會考考出5A5個+好成績，還是嘉義縣科展國中生活與科技組第一名。（竹崎高中提供）

2024/06/07 13:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國中教育會考成績今天放榜，美超微電腦創辦人梁見後的母校、嘉義縣竹崎高中國中部，今年考5A學生人數比去年成長3倍，其中國三生林佳漢考5A7個+、蕭宇欣5A5個+、葉芮彤5A5個+，表現亮眼。

竹高校長蘇淵源表示，美超微創辦人兼執行長梁見後是竹高國中部1973年第3屆畢業生，學校雖位於偏遠山區，近年配合教育部政策，因應未來新興科技AI趨勢，以科技前瞻、創新跨域、國際三語主軸規劃學校課程，運用科技、數位教學，拉近城鄉間距離，鼓勵學生自主學習。

蘇淵源說，國中部今年會考成績，5A以上人數相較去年增加3倍，國語文科A++人數進步66%，英語文科A++人數進步200%，數學A以上增加1.3%，自然科A以上增加1.3%，社會科A以上增加2.6%，作文4級分增加7.3%。

蘇淵源說，今年成績再創學校新紀錄，是師生3年來努力成果，除了每天開設免費晚自習及假日自修班外，課餘時間用大眾教育基金會、君綺醫美診所補助辦理的拔尖扶弱營隊課程，幫學生刷題，教師教學與學生學習成果大幅成長，讓在地學子就近入學，讓學生省下舟車勞頓的時間，也反映於成績表現。

其中考考最高分的林佳漢是美術班學生，不僅學科成績優異，素描、水彩、水墨及書法等術科表現也很優秀，國三下學期教育會考結束後，完成美術班作品成果發表，作品獲與會來賓高度讚揚，畢業後將直升竹崎高中高中部。

竹崎高中國中部國三生林佳漢考5A7個+，成為該校榜首。（竹崎高中提供）

竹崎高中國中部國三生林佳漢考5A7個+，成為該校榜首。（竹崎高中提供）

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