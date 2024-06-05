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嘉義嘉華中學畢冊封面錯印高職 內頁浮水印變「雲林縣斗六國中」

嘉華中學內頁浮水印出現雲林縣斗六國中英文校名，令家長很錯愕。（圖由家長提供）

嘉華中學內頁浮水印出現雲林縣斗六國中英文校名，令家長很錯愕。（圖由家長提供）

2024/06/05 16:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕畢業季節離情依依，各校印製畢業紀念冊讓畢業生留下美好回憶，嘉華中學家長爆料，高中及國中合印的畢業紀念冊內頁的浮水印，誤植為「雲林縣斗六國中」英文校名，封面錯印為「嘉華高職中學」，原本學校只想發貼紙給學生更正，因家長會抗議，學校才緊急重印。

校方：將重印新版

嘉華高中校長陳俊榤表示，畢業紀念冊是由各班學生參與設計，委外廠商排版印刷，因學校校稿疏忽，對家長及學生很抱歉；近兩天接獲家長及學生反映，再次校對發現連同封面、浮水印及頁碼共19處錯誤，已交付廠商重印，17日可將新的畢業紀念冊發給學生。

校方表示，因有學生已在舊版畢冊上簽名，學校收回貼上貼紙更正再給學生，17日會重印1本新版畢冊給學生，重印費用由學校吸收。

家長表示，畢冊印製後已送到學校一陣子，都沒人拆開檢查，畢業典禮前3天學生收到才發現，畢冊封面「高中」變成「高職」，浮水印出現雲林斗六國中的英文校名，1本畢冊收費900多元，出現如此瑕疵很離譜。

嘉華中學畢聯會也發聲明澄清，畢聯會未參與畢冊總校稿，發生此次錯誤很錯愕，已向校方溝通進行修正處理，最後每人將領到2本畢業紀念冊。

嘉華中學封面錯印成高職中學。（圖由家長提供）

嘉華中學封面錯印成高職中學。（圖由家長提供）

畢聯會聲明未參與校稿。（圖由家長提供）

畢聯會聲明未參與校稿。（圖由家長提供）

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