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嘉縣同濟中學明年7月退場 畢典前夕餐車嘉年華號召校友「再見青春」

同濟中學國三畢業生今夜宿學校，慶祝畢業快樂。（記者王善嬿攝）

同濟中學國三畢業生今夜宿學校，慶祝畢業快樂。（記者王善嬿攝）

2024/06/04 18:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮私立同濟中學受少子化衝擊，被教育部列為專輔學校，預計明年7月退場，同濟中學今天在畢業典禮前夕，於校內舉行「再見我們的青春．同濟畢業嘉年華會」，35攤餐車及文創市集，還有學生才藝表演、同濟中學紀錄影片回顧，號召校友返回母校重溫校園青春歲月。

餐車嘉年華會今從下午4點至晚上9點舉行，同濟中學結合福爾摩沙餐車聯盟，集結35攤的餐車特色美食，該聯盟還結合學校素材，設置宛如教室座位的戶外用餐區，氣氛滿點。

「很棒！」同濟中學國三畢業生說，學校之前不曾舉辦餐車市集活動，校內草皮還設有童軍精神堡壘、露營帳篷，熱鬧有趣，晚間全班18人還一起夜宿學校，這些回憶將永存心中。

大林鎮長許有疆出席活動說，他雖不是同濟中學畢業，但很多親戚是校友，今來祝福同濟中學畢業生「畢業快樂」。

校長高作屏說，今年2至7月估算至少須200萬元支應校務營運，3月發起校友募款，校友及各界暖心援助，共募得712萬餘元，暫時解決財務危機；感恩各界、校友支持，也希望給學生難忘的畢業回憶，經地方文史工作者江明赫、鎮民代表會、大林鎮公所等單位協助舉辦餐車嘉年華，給孩子們不同的畢業氛圍。

居間協助的鎮民代表簡嘉榮說，自己爸爸就是同濟中學校友，畢業典禮前夕學校舉辦餐車嘉年華會，讓母校能優雅轉身，也讓校友「再見青春」。

同濟中學今舉辦餐車嘉年華，為高中、國中畢業生留下難忘的畢業回憶。（記者王善嬿攝）

同濟中學今舉辦餐車嘉年華，為高中、國中畢業生留下難忘的畢業回憶。（記者王善嬿攝）

同濟中學今舉行餐車嘉年華，邀請校友返回母校重溫青春歲月。（記者王善嬿攝）

同濟中學今舉行餐車嘉年華，邀請校友返回母校重溫青春歲月。（記者王善嬿攝）

同濟中學6日舉行畢業典禮，今在學校舉辦餐車嘉年華，號召校友、鎮民到校園走走，重溫青春歲月。（記者王善嬿攝）

同濟中學6日舉行畢業典禮，今在學校舉辦餐車嘉年華，號召校友、鎮民到校園走走，重溫青春歲月。（記者王善嬿攝）

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