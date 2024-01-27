國民黨年輕化 侯友宜：要讓做事的年輕人被看見

新北市長侯友宜（右二）今到嘉義市謝票表示未來仍會與大家站在一起。（記者王善嬿攝）

2024/01/27 17:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨今下午在嘉義市鈺通大飯店舉辦「侯友宜、趙少康、張秀華感恩茶會」，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜鞠躬謝票，侯友宜提到，未來國民黨要讓做事的年輕人被看見，如此次參選嘉義市立委落選的張秀華，台下有人喊「市長」，未來有無限可能，這也是一個想法。

今天感恩茶會，嘉義市長黃敏惠、張秀華、嘉義市議會黨團議員及地方黨公職人員出席。

侯友宜致詞感謝選舉時黃敏惠與嘉義鄉親的支持，未來他會與其他國民黨執政縣市首長結合立委，向中央爭取讓南台灣、尤其嘉義市發展更好。

侯友宜表示，總統選舉落選支持者都很難過，但他一路走來始終如一，做人坦蕩蕩，失敗沒關係，但不能失去態度、信心與誠信，他會永不放棄，與大家同在。

侯友宜比喻，國民黨是百年大黨就如一頭大象，一頭大象要轉身不容易，在朱立倫主席帶領下正在轉身，轉身不能太快否則可能會跌倒，但從縣市首長、立委選舉可看見國民黨愈來愈年輕化，未來要讓做事的年輕人被看見，如張秀華，相信未來她可以做更多事情；人生都有無限的可能，未來與黃敏惠同心協力，無論張秀華在哪個位置，他都與大家同在。

侯友宜說，人生轉個彎、轉念還是能做很多事情，人生有高有低，只要把握當下就能發揮力量，未來他還是會與大家站在一起。

黃敏惠說，國民黨在朱主席帶領下一直在改變，此次艱困選戰，侯友宜、趙少康兩位總統、副總統候選人承擔重責，明明知道有6成的人對民進黨執政不滿，但很可惜，如朱主席之前所做的政黨的合作，所有委屈自己吞，立院總召曾銘宗也協助立院合作，但唯有理念合作才能突破，從此挫折、困難中，可惜最後差了一點點。

黃敏惠表示，元月九日嘉義人大團結看到大家期望好高，但國民黨憨屘選舉，相信日久見人心，國民黨要更多論述、更多的合作，堅持做對的事走對的路，這次很抱歉沒辦法在嘉義市翻轉，還是要謝謝大家的支持、分工合作，有大家真好。

黃敏惠表示，未來如何贏得年輕人對國民黨的重視，還需要再溝通，但大家擦乾眼淚，用以電影KANO精神永不放棄，不夠好的期待大家說出來；下屆立法院國民黨是最大黨，沒有喜悅而只有戰戰兢兢，一定恪守監督職責，勇敢向前走。

黃敏惠也向朱立倫拜託，民進黨執政如大南方計畫跳過嘉義市，嘉市需要中央的資源、中央的重視，嘉義市是國民黨南台灣唯一執政的縣市，期待從嘉義市開始把對的力量擴大，展現真正民主聖地的精神。

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