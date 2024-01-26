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人物特展嘉義市開幕 蕭萬長：我是平凡人 公職做不平凡的事

蕭萬長（前排左二）感性的說，他沉默寡言、不善言詞交際，但一生結交許多至親好友。 （記者丁偉杰攝）

蕭萬長（前排左二）感性的說，他沉默寡言、不善言詞交際，但一生結交許多至親好友。 （記者丁偉杰攝）

2024/01/26 18:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」今天上午在嘉義市立博物館舉行開幕活動，前副總統蕭萬長偕同妻子、女兒回到家鄉出席活動，不少家族成員到場祝福。現年84歲的蕭萬長感性的說，他沉默寡言、不善言詞交際，但一生結交許多至親好友，自認是個平凡的人，在公職服務生涯做了不平凡的事，感謝一路走來相伴的各界人士到場觀展，勾起他非常多甜蜜回憶，真的很感動！

嘉博館今年成立20週年，為落實城市博物館「說嘉義人嘉義事」舉辦此特展，開幕活動安排蕭萬長母校嘉義高中學弟妹管樂演奏，前監察院長張博雅、嘉義市長黃敏惠及蕭萬長許多至親好友到場，讓蕭開心感動，大家合照時，展露招牌「微笑老蕭」親切笑容，現場氣氛熱鬧歡愉。

黃敏惠表示，蕭前副總統投入公職半世紀，憑藉自身努力，從基層科員開始打拚，一路獲拔擢，擔任經濟部長、行政院長、副總統等要職，也是首位政務官返鄉選立委當選；蕭對家鄉的回饋與建設，包含嘉博館、市府南棟大樓、垂楊大橋、嘉義大學等，奠定各項發展基礎，特展導入設計思維，搭配互動式體驗，讓不同年齡層都能體會「嘉義人嘉義事嘉義精神」。

蕭萬長說，父親生前教他做人忠厚誠實，做事忍辱負重，讓他體會到「寬恕」重要性，嘉義是他的故鄉，也以嘉義為榮；感謝市長黃敏惠與市府團隊費心策畫特展，藉由此展讓年輕人認識他，進而鼓勵青年奮發向上。

文化局表示，展覽分四大主題：「一戰成名：詭譎多變的國際談判桌」、「非凡素人：農家子弟的經貿仕途」、「步入政壇：從微笑老蕭到一國元輔」及「回饋鄉里：微笑老蕭的『嘉』鄉情懷」，展期至5月19日。

蕭萬長（右三）由嘉義市長黃敏惠等人陪同參觀「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」。（記者丁偉杰攝）

蕭萬長（右三）由嘉義市長黃敏惠等人陪同參觀「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」。（記者丁偉杰攝）

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」今天上午在嘉義市立博物館舉行開幕活動。（記者丁偉杰攝）

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」今天上午在嘉義市立博物館舉行開幕活動。（記者丁偉杰攝）

前副總統蕭萬長（前排左四）與妻子今天回鄉出席「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，不少家族成員到場祝福。（記者丁偉杰攝）

前副總統蕭萬長（前排左四）與妻子今天回鄉出席「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，不少家族成員到場祝福。（記者丁偉杰攝）

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