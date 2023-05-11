騎機車彎進田間小路遭警盤查 嘉義鄉民提告

張姓民眾說，他騎機車要到田裡巡田，並未違法，卻被警方盤查。（圖由張姓民眾提供）

2023/05/11 09:33

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉張姓鄉民，5月7日晚間騎機車彎進一處田間小路，遭警方攔下盤查身分，張男認為自己是要去巡田，並未犯法，警方卻隨意攔人盤查不讓他離開，是濫權及違法盤查，怒而提告；嘉義縣警局督察長陳盈菖回應，經瞭解，警員認為張男騎機車搖晃，看見警車後轉進小路，因而進行盤查，警方尊重民眾提告權利，此案已進入司法程序，由司法單位釐清。

張男投訴，5月7日晚間7點多左右，他騎機車行駛過縣道163線水上鄉南靖後寮路段，一台水上分局警車與他同方向行駛，後來警車超車後停在路邊，他因要去巡田，因此彎入一旁田間道路，此時警車跟上開進田間道路，並開廣播，因不知道警方是要求他停車，過一段路才意識到警方可能是要他停車而停下。

張男說，他騎機車時戴安全帽、開大燈，只是彎進田間小路要巡田，並沒有犯法，警方沒有盤查他的理由，他告訴警方，依照憲法第8條「人民身體之自由應予保障」，警方不應無理由進行盤查，還不讓他離開，他並拿手機拍下警車並未開巡邏燈的照片，警員看到他拍照，才打開燈。

張男說，警方告知是因為看到他騎機車搖晃才會攔下，但張男說，若警方懷疑他酒駕，當場應該進行酒測，卻也沒有酒測，分明是隨意攔人盤查，經與警方爭執後，警方才讓他離開。

張男認為，警方針對無犯罪嫌疑者攔人盤查，有違法之嫌，因此當晚到鹿草分駐所對盤查警員提告，也向警方督察系統通報；他說，報案過程中，分駐所警方勸阻他提告，並告知若法官判警員無罪，警員還可反告，讓他覺得更氣憤，堅持提告；他說，先前中壢分局警員巡邏時在無犯罪嫌疑情況下對女老師盤查，引發衝突，並將女老師摔倒，被法院判刑，警方應引以為鑑，不應對未違法的民眾隨意盤查。

陳盈菖回應，此案警方依警察職權行使法進行盤查，事後尊重民眾權利，依法受理民眾提告，將由司法單位釐清裁決。

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