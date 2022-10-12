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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義縣+966 確診人數再逼近千人

    嘉義縣今天確診人數為966人。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣今天確診人數為966人。（嘉義縣政府提供）

    2022/10/12 15:06

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕疫情升溫，嘉義縣今天新增966人確診（境外0人），再度逼近千人，其中有症狀122人，無症狀844人。年齡介於1個月-100歲，12歲以下107人，65歲以上146人，累計全縣12歲以下染疫幼童13741人，65歲以上14597人，目前居家隔離577人，輕症居家照護5410人，衛生局提醒確診者應完成自主回報，以家戶為單位，發放接觸者快篩試劑每人3劑，請至衛生所領取。

    嘉義縣衛生局長趙紋華表示，國內疫情仍處高原期，提醒民眾如不慎確診，於接獲疾管署簡訊後，應完成自主回報系統填報接觸者人數，以利領取每人3劑家用快篩試劑，領取方式為完成自主回報系統隔天起一週內，以「家戶」接觸者人數為單位統一發放，由密切接觸者本人或親友，出示確診者的居家隔離通知書截圖或洽詢各地衛生所，到所在地衛生所領取，並自13日零時起取消防疫包發放服務。

    趙紋華提醒，選擇0+7密切接觸者於自主防疫期間有症狀應自行篩檢， 3+4密切接觸者須隔離滿3天，自主防疫期間皆須有2日內快篩檢測陰性證明才可外出，如篩檢陽性請盡速就醫透過遠距、視訊，經醫師診斷通報，呼籲凡符合接種條件的民眾完整接種疫苗來保護自己。

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    嘉義縣今天確診人數為966人。（嘉義縣政府提供）

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    嘉義縣府說明密切接觸者快篩發放方式。（嘉義縣政府提供）

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