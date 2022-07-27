嘉義布袋百年「火燈夜巡」 千人舉火把遶境驅鬼

嘉義縣布袋過溝建德宮火燈夜巡儀式，上千民眾舉火把跟隨神明進行神秘儀式。（記者林宜樟攝）

2022/07/27 21:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」去年停辦，今年恢復辦理，連三天夜巡昨晚展開，廟方結合旅行社及洲南鹽場辦理體驗遊程，讓其他縣市及國外人士體驗嘉義縣特有的縣定無形文化資產；今晚縣長翁章梁帶領超過千人高舉火把夜巡，祈安遶境驅逐鬼魅，沿途鑼鼓喧天，相當熱鬧。

相傳布袋鎮過溝庄在清代曾有械鬥，附近魚塭有人溺斃，鬼魂傳說盛行，當地信仰中心建德宮主祀李府千歲指示，每年農曆6月最後3天，祈安遶境驅逐鬼魅，讓農曆7月過溝庄平安；今天晚上翁章梁、建德宮董事長陳國偉、新港奉天宮董事長何達煌、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典、民進黨提名縣議員參選人呂文正、翁聰賢、嘉義縣文化觀光局長許有仁等來賓進行點燈，朴子配天宮、新港奉天宮等各大廟宇一同參與夜巡儀式，非常熱鬧。

建德宮執行秘書溫偉毅說，去年火燈夜巡因疫情停辦，為讓過溝庄民生活平安順遂，今年恢復辦理，設置由神明加持的「平安門」，可讓民眾通過保平安；昨晚夜巡由神明在主要道路繞行，今晚進行驅除邪祟，明晚繞行庄內各地，庇佑民眾。

溫偉毅說，國內旅遊興盛，火燈夜巡是當地特殊傳統活動，許多外地遊客很有興趣，今年與可樂旅遊及洲南鹽場合作，舉辦在地體驗遊程，遊客們拿起火把參與夜巡，瞭解當地宗教信仰民俗。

洲南鹽場舉辦青年壯遊體驗團，讓年輕人瞭解晒鹽過程，動手煮鹽，到慶和軒北管認識傳統音樂，今晚來自洲南鹽場的印尼、香港實習生與壯遊團團員拿著火把參與火燈夜巡，見證神明驅鬼過程，讚嘆「很神奇！」

嘉義縣布袋過溝建德宮火燈夜巡儀式，上千民眾舉火把跟隨神明進行神秘儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣布袋過溝建德宮火燈夜巡儀式，上千民眾舉火把跟隨神明進行神秘儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣布袋過溝建德宮火燈夜巡儀式，上千民眾舉火把跟隨神明進行神秘儀式。（記者林宜樟攝）

洲南鹽場青年壯遊團參與火燈夜巡儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁及各界來賓進行火燈夜巡點燈儀式，一同舉火把繞行。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁及各界來賓進行火燈夜巡點燈儀式，一同舉火把繞行。（記者林宜樟攝）

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