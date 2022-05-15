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    50歲自稱貌美身材佳 擇偶條件資產8000萬元以上

    黃淑晴是嘉義縣知名媒人婆。（黃淑晴提供）

    黃淑晴是嘉義縣知名媒人婆。（黃淑晴提供）

    2022/05/15 12:45

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市主持人黃淑晴，為許多民眾配對成功，是當地知名媒人婆，她最近接獲一名自稱50歲女子傳訊，想請她協助介紹，表示自己貌美可愛身材好，並寫出許多擇偶條件，其中一項是要求對方「現金、有價證券和不動產要8000萬元以上」，由於條件難尋，黃淑晴將條件貼在臉書上徵求配對，網友看到文章後留言「這不是求介紹，這是挖礦，挖金礦！」

    黃淑晴主業為主持人、演員經紀人，40年前為人配對成功，經常幫男女介紹，當起專業媒人婆已經40年；她說，由於現代女性經濟獨立者越來越多，並且追求自由，不被束縛，大多求介紹的都是男性；她通常使用網路社群軟體LINE，先請雙方提供自身條件及擇偶條件，經確認後，先傳給女方，探詢進一步認識的可能性，再用社群軟體將兩人拉進群組，若有興趣可再進一步認識或交往，若談不來，則可刪除封鎖，不留電話，避免後續困擾。

    最近黃淑晴接獲女子傳訊息，該女子表示自己是護理師，50歲，沒有結婚無子女，生活單純，本人貌美、可愛有氣質，身材很好，身高164公分體重55公斤，希望對象不限離婚喪偶，要有錢人，開公司，或者嫁國外、或有錢人退休皆可；並要求對方家庭單純，子女不得干預男方的事。

    女子傳訊表示，可以照顧對方身體健康、一輩子貼身特別護理師（行情一個月30萬），陪同國內外洽商、旅遊，而對方年齡70歲以下，不能太胖；而最讓網友驚訝的條件則是「現金、有價證券加不動產要8千萬以上，以備2人到終老衣食無虞」。

    黃淑晴說，她看過各種擇偶條件，但這次女子要求的條件真的不容易，因此在臉書上徵求符合條件的男性朋友，可以跟她聯繫。

    黃淑晴是嘉義縣知名媒人婆，接獲女子傳訊希望能有資產8000萬元的對象可介紹。（黃淑晴提供）

    黃淑晴是嘉義縣知名媒人婆，接獲女子傳訊希望能有資產8000萬元的對象可介紹。（黃淑晴提供）

    黃淑晴是嘉義縣知名媒人婆。（黃淑晴提供）

    黃淑晴是嘉義縣知名媒人婆。（黃淑晴提供）

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