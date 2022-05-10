嘉義縣確診首破200人！4大醫院即日起開設防疫門診

嘉義縣單日確診突破200人。（嘉義縣衛生局提供）

2022/05/10 14:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天新增201名確診確診，其中有症狀122人，無症狀79人，今天解除隔離260人，目前居家隔離508人，輕症居家照護1164人，全縣6到11歲兒童接種疫苗2751人，無通報不良反應，因應醫療量能分流，今天起縣內4大醫院嘉義長庚、大林慈濟、衛福部朴子醫院、台中榮總灣橋分院開設防疫門診。

縣長翁章梁表示，今天增加201人確診，年齡介於10個月到89歲，10歲以下22人，70歲以上17人。累計全縣10歲以下染疫幼童224人，70歲以上89人。目前6到11歲學童2751人接種疫苗，接種率僅15.82%。

翁章梁說，疫情嚴峻，全國已有5萬多人確診，Omicron病毒株雖多以輕症及無症狀為主，但傳播速度快，疫情已進入社區傳播階段，確診數日增，為減輕急診壅塞壓力，4大醫院10日起開設防疫門診，加速幼童、長者及疑似症狀者就診速度，再次呼籲鄉親趕快打疫苗，保護自己，保護家人。

中央疫情指揮中心今天召開全國疫情醫療應變會議，針對整體醫療量能及緊急後送因應作為進行討論，翁章梁表示，嘉義縣如有緊急重症後送分流需求，請中央協助啟動緊急醫療網綠色通道機制，讓嘉義縣民無後顧之憂。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，為擴大醫療應變量能，避免病患塞在急診室及交叉感染，縣內長庚、慈濟、朴子、灣橋4大醫院都已在急診室外開設防疫門診，提供疑似染疫症狀輕微者快速診療服務，民衆快篩陽者則進行PCR採檢，依症狀給予藥物治療。

趙紋華提醒，指揮中心已調整COVID-19確定病例採輕重症分流收治原則，80歲（含）以上無症狀/輕症或懷孕36週才收治於醫院，輕症符合條件者，可選擇7+7居家照護模式，隔離期縮減為7天，距發病日、採檢日達7天者，無須採檢，直接解隔，並進行7天自主健康管理。

衛生局指出，目前嘉義縣輕症居家照護有1164人，提醒民眾善用居家照護視訊診療，不但可獲得即時服務，如有領藥困難，可由親友代領，全縣有55家藥局提供送藥服務，如有其他生活需求或防疫問題，請撥打05-3621150關懷中心洽詢。

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嘉義縣四大醫院防疫門診。（嘉義縣衛生局提供）

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