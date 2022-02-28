配天宮器樂劇場「樸仔媽來做媒」 展現音樂文化生命力

「絲竹傳奇Ⅱ-樸仔媽來做媒」在嘉義縣朴子配天宮前廣場演出。（圖由神奇樂坊提供）

2022/02/28 09:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子配天宮以御賜燈花聞名，目前廟前廣場正佈置美麗的花燈，配天宮昨晚邀請連續14年獲選為嘉義縣傑出演藝團隊的「神奇樂坊」與「微笑唸歌團」共同擔綱演出首部以配天宮媽姐來串起的國樂器樂劇場「絲竹傳奇Ⅱ-樸仔媽來做媒」，結合國樂團、台灣唸歌、多媒體動畫、燈光特效、器樂劇場演員等，展現音樂的文化生命力，讓台下觀眾讚嘆連連。

昨晚的劇場透過現代劇場概念、跨領域結合方式呈現，有「請不動的鎮殿媽」、「牡丹花求子」、「元宵燈花」、「媽祖點痣」等的傳奇典故，加上原創音樂串聯呈現，讓觀眾看戲、聽音樂時，對地方人文更深入瞭解，展現出神奇樂坊文化價值與藝術實力。

配天宮董事長蔡承宗表示，表演結合配天宮傳奇故事，讓觀眾欣賞音樂，了解樸仔媽的典故，是場很成功的演出；嘉義縣文化觀光局長許有仁說，神奇樂坊是嘉義縣的傑出團隊，現場滿滿的觀眾，可見神奇樂坊受歡迎；朴子市長吳品叡認為，以「樸仔媽」主題串起的表演，由神奇樂坊用精緻的器樂劇場來呈現在地的故事，展現出朴子市底蘊豐厚的藝文能量。

神奇樂坊藝術指導劉文祥指出，器樂劇場在台灣並不多見，製作成本高、樂團程度要好，還必須要有能打動人心、引起共鳴的劇本；神奇樂坊團長許榮方指出，演出由樂團第二代擔綱要角，台前的男主角陳俊宇、女主角蔡承璇、嗩吶手蔡仲倫，幕後的多媒動畫創作及編劇的蔡岱廷功不可沒，還有多位演出的團員，展現年輕人的才華，更看到在地藝文發展的新里程碑。

現場觀眾表示，欣賞音樂時，還有動畫、演員及唸歌搭配，豐富又有層次，在配天宮前的燈花大街，在唯美的燈花前面欣賞精彩的演出，很值得。

「絲竹傳奇Ⅱ-樸仔媽來做媒」國樂器樂劇場。（圖由神奇樂坊提供）

配天宮董事長蔡承宗（左）與嘉義縣文化觀光局長許有仁（右）。（圖由神奇樂坊提供）

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