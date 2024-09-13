嘉義科學園區啟動擴建評估 瞄準網路新興科技

嘉義科學園區正在動工建廠。（記者林宜樟攝）

2024/09/13 09:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在南部科學園區嘉義園區設置2座CoWoS先進封裝廠，帶動半導體產業需求，為因應高科技廠商產業布局與需求，提前儲備產業用地，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局最近啟動嘉義科學園區擴建評估，範圍位於現有園區旁，將以高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心。

南科管理局說明，為布局新興科技及產業發展需求，建構南台灣科技廊帶，正開發各新設擴建園區，嘉義園區公共工程施工中，已提供廠商同步建廠，規劃引進「精準健康」、「智慧載具」、「智慧農業」及「新興科技」等重點產業，已有半導體旗艦廠商建廠中，將設置2座CoWoS先進封裝廠房。

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南科管理局評估嘉義園區周邊進行擴建規劃，依「國科會新設及擴建科學園區作業要點」及「科學園區新設及擴建園區作業須知」等規定辦理嘉義園區擴建可行性評估作業，民眾可上南部科學園區官網提供意見。

嘉義園區擴建計畫的產業定位，將以高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心；計畫基地緊鄰嘉義園區，具備鄰近嘉義高鐵站交通近便性，結合嘉義園區、在地產業基礎及周邊高鐵特定區、嘉義縣治特區，達到園市合一完善整體生活機能，吸引高科技產業和人才進駐。

南科管理局說明，計畫範圍將配合產業實際需求，框定合適範圍及面積進行擴建計畫報核及後續實質規劃與開發作業；用地取得方式採取向台糖租地模式辦理。

配套措施部分，嘉義園區正開發中，擴建計畫開發後將容納更多就業人口；因應新增交通需求，除配合嘉義園區整合周邊聯外交通路網優化，包括台18線、台37線及縣道168線等，需特別強化與嘉義高鐵站交通接駁，協調交通部及嘉義縣政府優先檢討，確保整體路網、大眾運輸系統及停車供給能有效支援。

有關水電部分， 因應進駐產業新增水電資源及污水處理等需求，需協調經濟部水利署、台灣自來水公司及台電公司進行資源及供給設施盤點，同時以嘉義園區公共設施優先整合運用，並協調內政部及嘉義縣政府進行替代水源評估供給。

嘉義科學園區啟動擴建評估。（取自南科局網站）

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