嘉市補助木屋修繕 3建築展新貌

嘉義市興中街91號吳宅申請「嘉有木屋」補助，修繕如屋頂、排水與地坪、結構等，老屋開箱宛如重生。（記者王善嬿攝）

2024/12/31 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府都市發展處推動「嘉有木屋」計畫，補助屋齡三十年以上木建築整建維護，補助最高總經費七十五％、上限兩百萬元，昨舉行成果發表會，老屋蘭井街木商珈琲、中正路雜貨舖東隆行及興中街吳宅修復後，為城市注入創意，展現新生命。

成果發表會昨於嘉義in89豪華影城舉行，市長黃敏惠致贈已完工的三件申請案屋主門牌；黃敏惠表示，全市公有、私人約有六千多棟木造建築，市府去年啟動「木都三．○」計畫，其中「嘉有木屋」與南華大學教授陳正哲、木造建築整建維護輔導團隊專家協助，帶動木造建築修繕再利用、新建或改建。

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市府都發處表示，木商珈琲的外牆雨淋板採「燒杉」做法，延續使用壽命、避免白蟻蟲害，並新增夜間照明；已有七十九年歷史的東隆行，修繕屋頂結構、增加採光通風機能及強化防火機能，騎樓空間展示歷史及修繕過程；原為木材行的興中街吳宅，採新式屋頂降低維護成本，延續、轉化與擴大錐形採光天窗，呈現嶄新面貌；此計畫第二期核定八案、正在施工，第三期計畫即日起受理申請至明年二月十四日止。

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