為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    嘉市補助木屋修繕 3建築展新貌

    嘉義市興中街91號吳宅申請「嘉有木屋」補助，修繕如屋頂、排水與地坪、結構等，老屋開箱宛如重生。（記者王善嬿攝）

    嘉義市興中街91號吳宅申請「嘉有木屋」補助，修繕如屋頂、排水與地坪、結構等，老屋開箱宛如重生。（記者王善嬿攝）

    2024/12/31 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府都市發展處推動「嘉有木屋」計畫，補助屋齡三十年以上木建築整建維護，補助最高總經費七十五％、上限兩百萬元，昨舉行成果發表會，老屋蘭井街木商珈琲、中正路雜貨舖東隆行及興中街吳宅修復後，為城市注入創意，展現新生命。

    成果發表會昨於嘉義in89豪華影城舉行，市長黃敏惠致贈已完工的三件申請案屋主門牌；黃敏惠表示，全市公有、私人約有六千多棟木造建築，市府去年啟動「木都三．○」計畫，其中「嘉有木屋」與南華大學教授陳正哲、木造建築整建維護輔導團隊專家協助，帶動木造建築修繕再利用、新建或改建。

    市府都發處表示，木商珈琲的外牆雨淋板採「燒杉」做法，延續使用壽命、避免白蟻蟲害，並新增夜間照明；已有七十九年歷史的東隆行，修繕屋頂結構、增加採光通風機能及強化防火機能，騎樓空間展示歷史及修繕過程；原為木材行的興中街吳宅，採新式屋頂降低維護成本，延續、轉化與擴大錐形採光天窗，呈現嶄新面貌；此計畫第二期核定八案、正在施工，第三期計畫即日起受理申請至明年二月十四日止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    嘉義市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播