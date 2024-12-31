市地重劃施工 嘉市新生路先通車

嘉義市斥資約四．二三億辦理「建國二村、復興新村市地重劃工程」，夾在中間的新生路路段（中）昨開放通車。（嘉義市府提供）

2024/12/31 05:30

建國二村、復興新村重劃案 施作共同管道、管線 預計明年5月完工

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府投入約四．二三億元經費辦理「建國二村、復興新村市地重劃工程」，去年八月封閉公明路、啟明路、朝陽街及民國路區域，施作共同管道、管線工程，整體工程進度為八十二％，預計明年五月完工，昨率先開放新生路（公明路至民族路段）通車，以利疏通明年元旦假期車流。

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市長黃敏惠等昨出席新生路通車祈福儀式，檢視已完工路段；黃敏惠表示，建國二村、復興新村早年分別為空軍、陸軍眷舍，二○○五年眷村搬遷後，曾為二○一○年台灣燈會場地、停車場使用，市府與最大地主國防部協議，採市地重劃開發。

去年8月起全工區封閉

建國二村、復興新村市地重劃工程二○二二年十一月開工，施作包括整地、道路、排水、污水、滯洪池、照明交通、共同管道、景觀植栽八大項工程，施工面積九．三公頃，總經費約四．二三億元；為施作雨水及污水下水道、管線工程，去年八月全工區封閉施工，其中新生路完工後先行開放。

黃敏惠表示，此重劃案未來住宅區將變更為商業區，規劃公園用地、廣場兼停車場用地、道路用地等公共設施用地，保留四棟眷舍建築規劃為眷村生活文化館；公園下方設有雨水撲滿，道路兩旁人行道採透水鋪面，串聯彌陀風廊，可提升城市韌性及人本環境空間，未來將與國防部公開標售，吸引投資團隊進駐。

整建後路寬增為30公尺

市府表示，新生路整建後路寬自二十公尺增為三十公尺，兩側人行道寬達五公尺，配置一．五公尺植栽帶，以及六十七格汽車、三十四格機車停車位。

此市地重劃案面積約八．八三七九公頃，公有土地八．五九四五公頃，分屬國防部政治作戰局、財政部國有財產署、嘉義縣市政府，私有土地共有九十四名所有權人，明年元月三日上午十點在市府八樓會議室舉辦土地分配原則說明會。

建國二村、復興新村市地重劃工程進度逾八成，新生路先通車疏解車流。（記者王善嬿攝）

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