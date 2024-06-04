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《大學申請入學》嘉中蘇玥儒 摘下台大醫學系榜首

嘉中科學班蘇玥儒錄取台大醫學系榜首。（嘉義高中提供）

嘉中科學班蘇玥儒錄取台大醫學系榜首。（嘉義高中提供）

2024/06/04 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣大學申請入學昨放榜，嘉義高中十四人錄取台大，科學班學生蘇玥儒摘下台大醫學系榜首，她曾參加嘉義基督教醫院阿里山醫療活動，因而渴望從醫，如願錄取第一志願。

嘉中、嘉女 各14、12人次錄取台大

蘇玥儒的導師謝閔豐說，蘇玥儒數理能力優異，也具備人文素養，去年、今年均入選國際生物奧林匹亞國手選拔營，擔任國際生物奧林匹亞備位國手，二○二二年參加全國大專暨高中物理辯論競賽獲金獎，去年參加全國數理及資訊能力競賽獲生物科一等獎。

蘇玥儒說，平時上課認真聽講、善用學校資源，多練習並多與同學切磋討論，了解時事並思考可切入探討的角度，感謝學校提供資源，師長教導。

另外，嘉中語資班學生林奐宇通過全民英檢中高級複試與高級初試，擔任模擬聯合國社社長，推動相關活動，錄取台大法律系財經法學組，同時申請錄取美國西雅圖華盛頓大學、加州大學聖地牙哥分校、加州大學戴維斯分校與澳洲墨爾本皇家理工大學。

嘉義女中台大申請入學錄取共十二人次，包含圖書資訊系、戲劇系、物理系、地質科學系、地理環境資源系、材料科學與工程系、園藝暨景觀系、生物產業傳播暨發展系、國際企業系及化學工程系。

申請入學放榜，嘉義高中14人錄取台大。（嘉義高中提供）

申請入學放榜，嘉義高中14人錄取台大。（嘉義高中提供）

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