嘉市污水下水道接管 突破15000戶

嘉義市污水下水道接管，工程結束後，巷弄進行彩繪美化。（記者林宜樟攝）

2024/12/31 16:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府工務處辦理污水下水道用戶接管工程，共分3期施作，第一期工程預計2025年中完工，市府今天表示，已累計完成接管1萬5000戶，達成第一期用戶接管目標，2025年將進行第二期工程計畫，區域包含劉厝地區、湖子內地區及鐵路以東至啟明路。

市府工務處表示，污水下水道用戶接管工程於2018年起推動，第一期工程涵蓋範圍包括鐵路以西、世賢路以東及北社尾地區，已達成接管目標，污水下水道建設連續3年獲內政部國土管理署「全國污水下水道建設計畫考核評鑑」第三組第一名。

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市府工務處表示，市區老舊平房建築多，施工時遭遇如區域管網布設不易、道路狹窄及地下維生管線密布等問題，經協調遷移及市民配合，克服困難，完成第一期接管目標。

為改善生活環境與衛生品質，第二期計畫將於2025年辦理劉厝地區污水下水道管線修繕與用戶接管工程及污水下水道第二期主、次幹管第一標工程，推動污水系統進入人口密集的區域，目標接管2萬8000餘戶，湖子內地區已埋設主幹管，將進行用戶接管工程。

嘉義市污水下水道工程，在玉康路附近巷弄進行彩繪美化。（記者林宜樟攝）

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