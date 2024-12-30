「嘉有木屋」整建修繕老舊木屋 嘉市興中街吳宅煥然一新

嘉義市長黃敏惠（右二）昨到興中街91號開箱老屋修繕成果。（記者王善嬿攝）

2024/12/30 18:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府都市發展處推動「嘉有木屋」計畫，補助屋齡30年以上木建築整建維護，補助最高總經費75%、上限200萬元，今舉行成果發表會，開箱已整建完工的興中街91號吳宅，包括改善屋頂結構、排水與地坪、加強結構，具新舊融合特性，宛如重生。

「嘉有木屋」成果發表會今於嘉義in89豪華影城舉行，除透過紀錄片展示第一期完工成果，嘉義市長黃敏惠致贈已完工的3件申請案屋主門牌，隨後步行至興中街91號，與屋主吳振佳一同開箱，感受老屋重生、歡喜入厝喜悅。

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黃敏惠表示，嘉有木屋第一期核定3案，補助蘭井街木商珈琲43萬2136元、中正路雜貨舖東隆行192萬9457元、興中街吳宅197萬2500元，每棟老屋在修復後展現新的生命力，訴說屬於嘉義的故事，為城市注入創意與靈感。

都發處表示，全市公有與私人約有6071棟木造建築，市府去年啟動「木都3.0」，其中嘉有木屋計畫與南華大學教授陳正哲、木造建築整建維護輔導團隊專家協助，藉此帶動木造建築修繕再利用、新建或改建；第一期成果包括木商珈琲的外牆雨淋板採「燒杉」做法，延續使用壽命、避免白蟻蟲害，並新增夜間照明；已79年歷史的東隆行，經修繕屋頂結構、增加採光通風機能及強化防火機能，騎樓空間展示歷史及修繕過程；閒置多年的興中街吳宅，採新式屋頂降低維護成本，同時延續、轉化與擴大錐形採光天窗，呈現嶄新面貌。

都發處說，第二期核定8案、正在施工中，第三期計畫即起受理申請至2025年2月14日止，位於整建維護策略性更新地區者，補助最高總經費75%、上限200萬元，非策略性更新地區者補助總經費45%、上限100萬元。

嘉義市興中街91號吳宅申請「嘉有木屋」補助，修繕如屋頂、排水與地坪、結構等，老屋開箱宛如重生。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠（右）昨與興中街吳宅申請人一起開箱整建後老屋。（記者王善嬿攝）

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