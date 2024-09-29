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嘉義國際啤酒馬拉松4千人報名 張博雅、蔡壁如鳴槍

各地跑者今天清晨在嘉義市玉山路前預備起跑。（嘉義市體育運動總會提供）

各地跑者今天清晨在嘉義市玉山路前預備起跑。（嘉義市體育運動總會提供）

2024/09/29 08:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕第8屆嘉義國際啤酒公益馬拉松今清晨5點開跑，吸引來自日、英、荷蘭等16國4千多名跑者參加，總統府資政張博雅、台中市政顧問蔡壁如今受邀鳴槍，祝福跑者獲得佳績。

第8屆嘉義國際啤酒公益馬拉松由嘉義市體育運動總會、住商不動產嘉義經營會、樂億皇家渡假酒店等單位合辦，今提供烤雞、豬腳、冰糖醬鴨、冰棒、各式滷味及現切水果，款待國內外跑者。

張博雅說，5年前也曾參與這項馬拉松活動，還提供育人國小、新港鄉慈善會、創世基金會等團體現場募捐晶片，募款所得將作為3個團體經費，結合公益具有意義。

蔡壁如表示，已多次受嘉義市體育運動總會長蔡協成邀請，到嘉義參加馬拉松活動，感謝嘉義人的熱情，她雖然在台中，只要嘉義友活動，都會回嘉參與。

樂億皇家渡假酒店總經理吳榮貴表示，民間企業本應結合地方團體舉辦公益活動回饋地方，此次馬拉松結合飯店潑水節活動，帶動地方觀光發展，期待未來永續舉辦，成為嘉義地區每年傳統體育盛事。住商不動產加盟總部副總劉明哲說，不僅台積電到嘉義設廠帶動經濟，企業結合地方舉辦馬拉松等大型活動，也為嘉義的經濟帶來相當大的競爭力。

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嘉義國際啤酒公益馬拉松今邀請總統府資政張博雅（左五）、台中市政顧問蔡壁如（左三）等人為跑者祝福、加油。（嘉義市體育運動總會提供）<h4>☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆</h4>

嘉義國際啤酒公益馬拉松今邀請總統府資政張博雅（左五）、台中市政顧問蔡壁如（左三）等人為跑者祝福、加油。（嘉義市體育運動總會提供）

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