嘉義市教採購健康食材 喝減糖飲料可集點換贈品

嘉義市衛生局今舉辦健康採購活動，讓民眾逛賣場，認識六大食物分類及「我的餐盤」。（嘉義市政府提供）

2024/09/22 17:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市衛生局為鼓勵民眾健康採購、均衡飲食，今天帶民眾走訪賣場實地體驗，認識六大類食物及「我的餐盤」觀念，採購當季、在地食材，依照「我的餐盤」比例攝取，達到營養均衡需求。

嘉義市副市長林瑞彥、衛生局長廖育瑋、多名議員、里長今出席記者會，與10組親子組及10組樂活組民眾逛賣場、認識健康食材。

林瑞彥說，現代人習慣吃過油、過甜、過多、熱量攝取過高，容易導致肥胖、罹患心臟病、糖尿病、高血脂等慢性病風險升高；吃不足、營養不均衡還會有肌少症風險，健康飲食是預防疾病的第一步，「挑對」食物是重要課題。

廖育瑋表示，一般人每天攝取的蔬菜、水果、乳製品普遍不足，今舉辦健康採購活動，希望讓民眾親身體驗採購當季、在地、多樣化食物。國健署2018年新版國民飲食指標增列「添加糖攝取量」，每天糖攝取量不宜超過總熱量10%，以每天攝取2000大卡為例，添加糖應少於50公克，如1杯700毫升「全糖」珍珠奶茶，含糖量就超過50公克。

廖育瑋表示，9月23日至10月22日止，衛生局舉辦「健康料理王」健康採購線上活動，採買食材練習食物分類及學習「我的餐盤」概念，拍照上傳即可獲贈「限量保冷購物袋」，此外還舉辦「減糖一小步，健康嘉一步」減糖飲料集點活動，民眾凡在衛生局合作的金搖獎店家購買減糖或無糖飲料，集滿25點可兌換「飲料雙杯袋」，詳洽「嘉義市社區營養推廣中心」臉書粉專。

嘉義市衛生局教民眾挑選當季、新鮮食材。（嘉義市政府）

參加民眾逛賣場認識六大類食物營養。（嘉義市政府提供）

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