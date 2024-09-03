嘉義市申請撥用文創園區建物文化部未同意 議員：中央不對等對待

嘉義市文化創意產業園區。（資料照，記者林宜樟攝）

2024/09/03 19:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義市嘉義火車站旁的嘉義文化創意產業園區，目前由文化部接管，嘉義市政府向文化部申請撥用園區建物W棟，希望做為美術館庫房、藝文體驗空間與中小型劇場，但文化部並未同意。有議員今天質詢此事，文化局長盧怡君說，前文化部長李永得視察時曾說可朝無償撥用合作，但部長換人後至今仍未同意。

市議員張秀華今天質詢說，文化部對嘉義文創園區並未妥善管理，市府申請撥用文創園區W棟建物也置之不理。市議員陳家平也說，部長換人，文化部未同意撥用，這是中央對嘉義市不對等的對待。

市府說，2021年8月當時的文化部長李永得視察嘉義文創園區，市府向文化部提出「活化舊建築-改建文創園區W棟」計畫，自編經費2500萬元，爭取改建園區W棟成為美術館庫房、藝文體驗空間與中小型劇場等，作為推動藝文發展的場域，但文化部從李永得部長到近日李遠部長等多位高層視察文創園區多次，至今仍未同意市府的提案。

文化局說，嘉義文創園區作為嘉義「文化新絲路」的起點，位於進入嘉義市區重要節點，市府多年來期待與中央一起共同努力合作活化園區，共創繁榮，但得不到文化部同意撥用或借用的空間合作。

市府說，為了地方發展，市府投入大量經費與資源，持續辦理包括開嘉市集、搖滾音樂祭、嘉義藝術節、有事青年節、工藝設計展、嘉義市咖啡節等，努力帶動文創園區觀光消費人潮，活化嘉義文創園區，希望中央能有所作為，正面回應地方需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法