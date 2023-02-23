學測放榜嘉中、嘉女表現亮眼 嘉中1畢業生拿60級分

嘉中校長陳元泰（右一）今天表揚學測成績59 級分的 4位同學。（嘉中提供）

2023/02/23 16:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕112年大學學測放榜，嘉義高中4科合計達59級分人數共4位，嘉義女中4科合計達59級分也有4位。嘉中表示，有資格挑戰醫科的人數，56級分以上有36人，畢業於普通班的葉琪翊同學，經過努力，今年4科考出滿級分60級分，放榜後，家長致電校方分享喜訊，感謝導師吳曉雯等師長栽培，奠定優異的學習基礎。

嘉中校長陳元泰今天公布此次學測成績，該校家長會長張瑞祥到校針對各類群最高分學生、普通班表現優異學生頒發獎勵金，鼓勵孩子們繼續努力，未來在申請入學、繁星申請能順利達成努力的目標，申請到目標科系。

陳元泰說，該校此次應考學生共687人，國英數自4科59級分人數共4人；國英數自或國英數社4科55級分以上人數共47人，其中59級分4人、58級分7人、57級分13人、56級分12人、55 級分14人、54 級分17人。

陳元泰說，該校社會學群（國英數社）、自然學群（國英數自）總級分達全國頂標人數為197位，約佔29％。這次學測普遍認知偏難的自然科，仍有32人獲滿級分、131位同學達頂標，數學A有25人滿級分、174位同學達頂標，成績表現亮眼。

嘉女表示，4科合計59級分4位、58級分4位、57級分學生5位、56級分6位、55級分5位、54級分5位。4科合計成績達頂標占全校6分之1以上，全校達前標逾3成；預估今年錄取頂尖大學學生數可望有大幅突破。

嘉女指出，此次共531位學生應考，除國英為全數學生均報考外，選考數學A為415人、數學B為469人、社會為440人、自然為308人，各單科表現均相當亮眼，五標均較全國數據超前許多。

112年大學學測放榜，嘉義高中表現優異，師生開心合影。（嘉中提供）

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