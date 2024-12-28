彰縣熱水器遷移或更換 最高補助1.2萬

彰化縣消防局加強防範一氧化碳中毒宣導，並提供熱水器遷移或更換優惠措施。 （消防局提供）

2024/12/28 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局為防範民眾使用熱水器一氧化碳中毒，編列預算供民眾申請補助，凡家中熱水器安裝錯誤、未裝設強制排氣管、陽台加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，即日起都可向當地消防分隊申請，並委託合格承裝業辦理熱水器遷移或更換，一般戶最高補助三千元，低收入戶最高補助一萬二千元。每戶一次，額滿為止。

消防局指出，新北市及台北市近期發生一氧化碳中毒案件，疑似熱水器使用不當，共造成三人死亡；今年彰化縣也曾發生三起一氧化碳中毒案件，所幸立即採取相關處置未傳重大災害。

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消防局提醒民眾，冬季天氣寒冷，使用熱水器或其他燃燒設備時，務必保持室內通風，並定期檢查設備是否正常運作，以防止一氧化碳中毒發生。對於防範一氧化碳中毒，應確實遵照「五要」原則，包括保持環境通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物；要有安全認證，熱水器應貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌檢驗合格標示；要選擇正確的型式，室內應使用強制排氣熱水器，屋外式熱水器應設置在室外空曠處；要注意安全的安裝；要注意平時的檢修。

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