和美轉運站明年招商 4年內啟用

和美轉運站建築規劃為地上八層、地下一層的複合式多元客運與商業用途。圖為未來完工樣貌。（彰化縣府提供）

2024/12/28 05:30

公所對面1023坪廣場 興建地下1層、地上8層商場 採BOT開發 預計吸引11億投資

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣和美鎮長期缺乏交通轉運設施，居民搭乘國道客運多需先到彰化市再轉車，非常不便，為了改善當地交通，縣府規劃在和美鎮公所對面的廣停四用地興建轉運站，並結合商業設施設有停車場、美食街及百貨商場。全案今年已通過都市計畫細部變更，明年農曆年後將以BOT方式公告招商，預計吸引十一億元投資，特許經營五十年，四年內完工啟用。

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在公告招商前，縣府辦彰化場、台中場招商說明會，彰化場吸引廿多家廠商參與，包括客運、7-11、萊爾富、家樂福、康是美、允將建設及地產開發商等，廠商投資意願高，建議縣府放寬招商條件，讓有意願參與的廠商起碼可以取得參加遴選的基本門檻，對此，縣府表明會研議。台中場將於明年一月進行。

位於黃金路段 特許經營50年

和美轉運站基地在鎮公所對面的廣停四用地，土地為鎮有地，位於道周路、鹿和路及愛惜路口，面積約一○二三坪是黃金地段。根據規劃，轉運站將包含地下一層與地上八層的建築，地下一層為停車場和超市，地上一層為轉運月台及購物空間，二層設有美食街及餐廳，三至四層為量販店，五層將規劃和美鎮調解會辦公室，六至八層及屋頂則提供停車空間。轉運站將設置二五六席汽車位和三三八席機車位，並有三個客運月台，提升當地公共交通便利性。

過去此案進度緩慢，地方期待多年未能實現。為了加快推動，縣府擬採用BOT模式，與和美鎮公所合作開發，並以個案變更方式完成都市計畫程序，縮短開發時間，讓轉運站儘快啟用。

規劃256席汽車位和338席機車位

交通處長林漢斌指出，和美鎮是彰化縣人口第三多的鄉鎮，有八萬七千多人，周邊產業園區包括水五金專區及彰濱工業區，交通需求高。轉運站完工後，將結合國道三號和美交流道及未來規劃中的捷運和美線，成為彰化重要的交通節點，並與鹿港轉運站合作，完善區域運輸網絡。

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