彰化爌肉飯節 加碼鑰匙圈開放兌換

彰化爌肉飯節超搶手的鑰匙圈，確定推出隱藏版爌肉金句（圖右二、右三、右四）共3款。（彰化縣府提供）

2024/10/07 05:30

首波1千個 第2波1千個為3款隱藏版 18日起隨機發放

〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於等到了！「彰化爌肉飯節」集章活動加碼的二千個鑰匙圈來了，將於今天開放兌換，星期六、日並加開鹿港兌換點，而隱藏版的「爌肉金句」鑰匙圈則在本月十八日起開放兌換，以隨機方式發放「衰運就像爌肉，可以滾了」、「人生就像爌肉，載浮載沉」及「身材就像爌肉，哈哈好肥」三款隱藏版鑰匙圈。

增加星期六、日鹿港兌換點

彰化縣政府城觀處指出，今天起開始兌換數量為一千個，這一千個為原有的四款「爌肉金句」，也就是「朋友就像爌肉，沒有很熟」、「錢錢就像爌肉，多來一點」、「生活就像爌肉，超級軟爛」、「好運就像爌肉，一撈就中」。而加碼第二波則從本月十八日起發放隱藏版三款共一千個。

城觀處強調，如果今天起發放的一千個，到本月十八日還沒有發完，剩餘數量就會併入第二波隨機發放。如果今天起發放一千個很快就秒殺，第二波還是要等到十月十八日才會發放，屆時就只發隱藏版的鑰匙圈。

由於許多民眾反應，上次「爌肉小子」鑰匙圈兌換僅限平日太不方便，對此，城觀處表示，加碼鑰匙圈今天起開放兌換，平日上午九點到下午四點在城觀處，星期六、日上午十點到下午五點在鹿港鎮復興路的彰化縣旅遊服務中心，國慶日暫停兌換。

民眾：繼續吃 湊齊7款鑰匙圈

不少民眾都說，身為「爌肉王國」的彰化人，「爌肉金句」都要典藏為傳家寶，既然隱藏版都出來了，這下子只能繼續吃下去，因為在只要吃五碗就兌換一個鑰匙圈，為了把七款不同金句的鑰匙圈統統帶回家，只能加速吃爌肉飯了。

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