八卦山停車場 驚見5千輛新車放閃

某車廠台灣中部經銷商的新車整備中心，周邊架設鐵圍籬。（記者顏宏駿攝）

2024/06/06 05:30

南邊15公頃土地 縣農會出租蓋廢棄物掩埋場

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈驚見一處「超大型停車場」！地點位於花壇、大村交界，面積約十公頃，現場停滿約五千輛全新的各式車輛！當地民眾表示，這是一家知名車廠台灣中部經銷商的新車整備中心，周圍架設五公尺高的鐵圍籬，還有監視器監控，但最近當地將興建掩埋場，才引起民眾重視，意外發現這座全彰化縣「最大」的停車場。

下方200公尺 有6口自來水取水井

從Google衛星地圖上觀看，可以發現這處綠色的山林出現「光禿禿」一片，面積不輸鄰近的大葉大學校園，而這裡停有近五千輛全新的車輛，即將送到經銷點的新車，新車從出廠欲交到車主手裡前，會運到這裡「日曬雨淋」，但別以為宵小可以輕易進入停車偷車，因為此處防備相當嚴密。

據了解，這塊地為某國際汽車大廠集團下的「中都汽車」所有，廿年前打算蓋汽車裝配廠，但因諸多因素，無法變更土地的工業用途，後更成為「新車整備中心」。而停車場南邊土地為彰化縣農會所有，有一家公司打算向彰縣農會承租十五公頃，蓋廢棄物掩埋場，該案已進入二階環評，上個月業者首度到現場辦理說明會，吸引多個環保團體關心，會後有環保成員發現，掩埋場預定地「光禿禿」一片，一問之下才知道這裡新車的整備中心。

業者：鋪二層不透水布 回收污水

彰化環保聯盟表示，彰化縣每年產生六萬噸的掩埋廢棄物，依現有量能已足夠處理，而這個新掩埋場每年十萬噸的處理量能，這分明是處理外縣市廢棄物的掩埋場。當地大村平和村長賴居林表示，掩埋場下方二百公尺，就是自來水公司的六口取水井，一旦污染，大村、花壇的居民都將受害，若環評過關，將是居民惡夢的開始。

雙輪公司表示，掩埋場會鋪設二層不透水布，設置沉砂滯洪池，並建有污水處理廠，可將掩埋場污水，回收成再生水使用。而縣府環保局說，將邀集相關機關、團體、學者、專家及居民代表界定評估範疇，確認應進行環境影響評估之項目及決定調查及評定之方法。

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