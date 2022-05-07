彰化中醫居照團隊成立 「清冠一號」治病童

彰化縣中醫居家照護醫療團隊昨成軍，加強照護全縣12歲以下確診孩童。 （記者張聰秋攝）

2022/05/07 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣昨天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案再增四四八例，未來幾天可能出現單日破千，彰化縣中醫居家照護醫療團隊宣布成軍，加強照護全縣十二歲以下確診孩童。中醫居家照護醫療團隊表示，目前已準備一千份中藥「清冠一號」，並收治五十多名確診孩童，都服用「清冠一號」治療中。

衛福部以公費給付

清冠一號包含黃芩、魚腥草、板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等中藥材組成，由國家中醫藥研究所與多家醫院實證對治療「武漢肺炎」有療效，已於去年通過國內緊急授權專案許可製造，若是由中醫師開立，費用由衛福部以公費給付。

彰化縣中醫師公會理事長彭德桂表示，「清冠一號」藥材不管大人、小孩都可服用，只是劑量多寡，由中醫師針對個案體質、病情變化，再調製科學中藥，費用由全聯會及中醫師公會經費支應，已有中醫師收治發燒三八．五度確診孩童，經服用「清冠一號」後降溫至三七．五度，不適症狀解除八○％以上，成效良好。

針對體質、病情調製

彭德桂也說，診所遠端視訊診療廿四小時開放，他清晨五點就先遠端視訊診療確診個案，「清冠一號」是治療COVID-19症狀，不是保養身體，為寒性中藥組合劑，以扶正祛邪治療原則，扶正與祛邪相輔相成，都是為了達到除病固本的目的。

中醫師：證實對兒童有用

榮癸貞中醫診所院長陳博淵表示，目前國小學童注射疫苗比例偏低，也無相關西藥可治療使用，中藥研發的「清冠一號」已證實對兒童非常有用。「清冠一號」主要針對確診者，未確診者無須服用，若想增強免疫力，可服用適合個人體質的中藥材。

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