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    首頁　>　彰化縣

    彰化國中會考防疫 分散14考場

    2022/05/05 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年國中教育會考將於廿一、廿二日兩天登場，彰化縣報名考生（應屆和重考生）共一萬五五八人，人數創新低，考生分散十四所學校考場，防疫如臨大敵；教育部表明隔離考生可進場考試，確診生則補考，教育處表示，涉及考試公平性，全國作法一致，已著手盤點各試場學校教室，依照考生情況妥善安排。

    一萬五五八人報名 創新低

    目前校園防疫，一人確診全班隔離，不少家長擔心孩子被隔離喪失考試權，向民代陳情；綠營縣議員莊陞漢、吳韋達昨在議會質詢時，要求縣府提前沙盤推演，預做準備，並建議縣府比照外縣市私校作法，國三考生在家學習、減少到校時間，降低一人確診全班都要匡列隔離的風險。

    居隔考生可應考 確診生補考

    教育處長王智弘表示，教育處會密切與衛生局保持聯繫，接近考試日期會依照縣內疫情發展狀況，不違背中央防疫指引下，確保考生的考試權利。

    估居隔考生 恐高達三千人

    衛生局長葉彥伯說，目前教育部規定班級一人確診全班隔離，衝擊較大的會是被匡列隔離的考生，依據全國推估高峰期的確診數，彰化縣有二％，估算考生確診人數，高峰期彰化恐有六十到一百名考生確診，再以一人確診，全班需匡列三十人估算，受影響的考生人數一千八百人到三千人，居隔考生確實有必要審慎應對。

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