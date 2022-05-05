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    首頁　>　彰化縣

    彰化兒童疫苗 5校147人完成接種

    彰化縣長王惠美前往二水國小視察兒童疫苗接種情況，她一邊聊天、一邊鼓勵學童，舒緩學童緊張情緒。 （記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美前往二水國小視察兒童疫苗接種情況，她一邊聊天、一邊鼓勵學童，舒緩學童緊張情緒。 （記者陳冠備攝）

    2022/05/05 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣六到十一歲學童校園莫德納疫苗接種進入第三天，統計全縣已有五所小學、共一四七名學童接種疫苗，昨天有八名學童接種後手部肌肉痠痛請假。縣長王惠美前往二水國小關心接種狀況時說，疫情升溫，學童確診數攀升，期望透過盡早施打，讓學童早日有群體免疫的功效。

    衛生局首日安排大城鄉潭墘國小（十名），第二天大城鄉美豐國小（十七名），第三天二水鄉二水國小（九十名，三名臨時抽單）、復興國小（九名）、源泉國小（廿四名）學童接種，而二水鄉三所國小昨全數設接種站，是彰化縣第一個學童疫苗校園全面開打鄉鎮。

    統計彰化三天有一四七名學童完成接種疫苗，其中，潭墘國小一對雙胞胎兄弟出現胸悶、體溫升高狀況，經休息已返校上課，美豐國小則有八名學生出現輕微肌肉痠痛症狀，昨天請假在家休息，另二水國小昨有二名男童接種前緊張嘔吐、嚇哭，經安撫後也順利完成。

    王惠美說，彰化縣六至十一歲學童有六萬三八二五人，第一期莫德納疫苗調查約有二成願意接種，為讓學童早日有群體免疫功效，預計開設一七六診次校園接種站，若學童沒有選在校內打疫苗，也可自行在校外一七二家合約醫療院所接種。她也提醒學童打疫苗後，要多喝溫開水、休息、留意是否發燒、心臟相關問題，以及避免劇烈運動等，並呼籲符合資格者，盡速接種疫苗。

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