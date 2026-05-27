重演「三角督」？ 陳文賓、温芝樺爭取藍營彰化市長提名

彰化縣議員温芝樺完成國民黨提名作業的登記，爭取國民黨提名。（温芝樺提供）

國民黨彰化縣黨部進行第一階段候選人提名作業，縣議員温芝樺、彰化市代會主席陳文賓都在今天（27日）完成登記，來自「市長世家」的温芝樺堅持民調產生人選，沒有制度將造成混亂；陳文賓認為初選會造成分裂，應該協調優先，兩人都雙雙表態「選到底」！而民進黨已提名縣議員黃柏瑜，在温、陳勢在必得下，基層認為有機會重演「三角督」局面！

温芝樺的伯父陳杰曾任彰化市長4年，父親温國銘曾任彰化市長8年，光是兩兄弟就當了12年彰化市長，直到母親温吳麗卿參選，因國民黨開放選舉，在「三角督」局面下輸給民進黨邱建富，也讓彰化市由藍翻綠。

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温芝樺今天在民眾黨擔任彰化縣黨部主委的哥哥温宗諭、彰化市民代表的大嫂黃稜茹、彰化市民代表的表妹凌巧芸等人陪同下，到國民黨彰化縣黨部登記參選。溫宗諭強調，無論是身為家人，或是民眾黨職身分，都是全力支持温芝樺參選，為彰化服務。

温芝樺強調，國民黨在彰化縣長提名程序，因為沒有制度，造成混亂，也讓提名人選民調較低，因此，彰化市長提名就應該回到制度，透過民調完成提名，因為政治最忌諱就是沒有理由就退選，她會堅持選到底。

陳文賓今天在妻子洪雪芬、兒子陳世玄等人陪同下登記參選，陳文賓強調，只要初選就是分裂的開始，基層選舉最重要的是團結，因此應該先協調再來談下一步，就算做民調的話，也不應該是作為提名的唯一依據，希望縣黨部能夠聽聽在地的心聲，以基層最大的認同度為提名原則。

温芝樺今年46歲，曾任1屆彰化市民代表、縣議員2連霸；陳文賓今年51歲擔任2屆彰化市民代表、1屆市代會副主席、2屆市代會主席。而民進黨提名的黃柏瑜今年31歲，也是現任縣議員，民進黨在邱建富首次參選彰化市長，以及林世賢兩次市長選舉，都是在泛藍分裂下拿下勝選。

彰化市代會主席陳文賓在妻子與兒子等人陪同下，登記參加國民黨第一階段的彰化市長提名作業。（陳文賓提供）

民進黨彰化市長參選人、縣議員黃柏瑜。（黃柏瑜提供）

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