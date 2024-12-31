嗨翻天！彰化市跨年晚會 林世賢偕金曲歌王楊烈一起倒數

彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場。 （市公所提供）

2024/12/31 23:20

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所舉辦蛇年跨年晚會，今晚7點30分起在後火車站辭修路熱鬧登場，晚會接近12點時，由市長林世賢偕金曲歌王楊烈，共同和全場數千名民眾一起倒數計時，現場嗨翻天。

跨年晚會是彰化市年度盛會，總是吸引很多年輕族群共襄盛舉，今年也不例外。包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等；另藝人表演部分，今年應邀獻藝的包括超偶冠軍-李子森、鋼琴王子-黃霆睿、無雙樂團等多組卡司接力演唱，現場熱烈的氣氛，一波接一波，持續不斷，並且愈晚愈嗨。

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今年的晚會會場，公所另邀請農特產品、特色美食小吃業者擺設攤位，提供民眾果腹並促進經濟活絡；市公所也特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司、財團法人日月光文教基金會對「2025彰化市跨年晚會」活動的大力支持。

晚會倒數計時之後，緊接著氣氛達到最高潮，進行眾所期盼的摸彩重頭戲，市公所共提供包括iPhone 16、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等大獎，林世賢市長除恭喜摸得大獎的幸運者，更祝福全市的所有市民鄉親，在新的一年「蛇麼隆發」！

彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場，吸引爆滿民眾參與。 （市公所提供）

彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場。 （市公所提供）

彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場，市長林世賢與民眾同樂。 （市公所提供）

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