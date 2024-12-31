為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    嗨翻天！彰化市跨年晚會 林世賢偕金曲歌王楊烈一起倒數

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場。 （市公所提供）

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場。 （市公所提供）

    2024/12/31 23:20

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所舉辦蛇年跨年晚會，今晚7點30分起在後火車站辭修路熱鬧登場，晚會接近12點時，由市長林世賢偕金曲歌王楊烈，共同和全場數千名民眾一起倒數計時，現場嗨翻天。

    跨年晚會是彰化市年度盛會，總是吸引很多年輕族群共襄盛舉，今年也不例外。包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等；另藝人表演部分，今年應邀獻藝的包括超偶冠軍-李子森、鋼琴王子-黃霆睿、無雙樂團等多組卡司接力演唱，現場熱烈的氣氛，一波接一波，持續不斷，並且愈晚愈嗨。

    今年的晚會會場，公所另邀請農特產品、特色美食小吃業者擺設攤位，提供民眾果腹並促進經濟活絡；市公所也特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司、財團法人日月光文教基金會對「2025彰化市跨年晚會」活動的大力支持。

    晚會倒數計時之後，緊接著氣氛達到最高潮，進行眾所期盼的摸彩重頭戲，市公所共提供包括iPhone 16、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等大獎，林世賢市長除恭喜摸得大獎的幸運者，更祝福全市的所有市民鄉親，在新的一年「蛇麼隆發」！

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場，吸引爆滿民眾參與。 （市公所提供）

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場，吸引爆滿民眾參與。 （市公所提供）

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場。 （市公所提供）

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場。 （市公所提供）

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場，市長林世賢與民眾同樂。 （市公所提供）

    彰化市蛇年跨年晚會熱鬧登場，市長林世賢與民眾同樂。 （市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播