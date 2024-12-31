彰縣再增19支科技執法地點曝 2025年3/1開抓

彰化縣新設19支科技執法，設置地點今天曝光，預計從2025年3月1日起正式執法取締。 （警方提供）

2024/12/31 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣繼今年10月啟用25支科技執法後，另外又新設19支科技執法，設置地點在今天（31日）曝光，預計從2025年1月1日至2月28日為宣導期，3月1日起正式執法取締；在新增這19支後，全縣科技執法支數也來到56支，將具有取締闖紅燈、超速與不禮讓行人等功能。

這19支科技執法地點，分別為彰化市光復路與和平路口（闖紅燈、未禮讓行人）、彰化市中山路3段與彰南路1段路口（超速、闖紅燈）、彰化市線東路1段與環河街口（超速、闖紅燈）、員林市莒光路與至善街口（超速、闖紅燈、未禮讓行人）、員林市員林大道與員埔路口（超速、闖紅燈）、 員林市南昌路與中正路口（闖紅燈、未禮讓行人）、鹿港鎮鹿東路與東昇路 （石埤巷）口（超速、闖紅燈）、秀水鄉彰水路1段與中山路口（闖紅燈、未禮讓行人）、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口（超速、闖紅燈、未禮讓行人）、北斗鎮斗中路2段與拓農路口（超速、闖紅燈）、溪州鄉中山路與莒光路口（超速、闖紅燈）、埤頭鄉埔尾路與斗苑東路口（超速、闖紅燈）、線西鄉中正路與中央路口（超速、闖紅燈）、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口（闖紅燈、未禮讓行人）、埔心鄉埔新路與瑤鳳路口（超速、闖紅燈）、二水鄉員集路與水森路口（超速）、社頭鄉中山路與圳尾巷口（超速、闖紅燈）、大城鄉南平路與上和路3段路口（超速、闖紅燈）、竹塘鄉中央路1段與東陽路1段路口（超速、闖紅燈）。

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縣警局交通隊指出，彰化縣現有37處路口科技執法設備，其中2022年12月8日啟用12處，從今年1月1日至11月30日止，交通事故發生50件、較去年同期減少71件，降低58.7%；今年10月1日啟用25處，統計今年10月1日至11月30日止，交通事故發生24件、較去年同期減少84件，降低77.8%，防制車禍及改善交通秩序成效顯著，科技執法替代警力維護交通安全，得以節省警力運用在治安工作上，兼顧維護治安及交通雙重保障。

交通隊表示，明年新增的19處科技執法，是依交通事故肇事率、汽機車及行人交通量、學校周遭道路等因素審慎評估後設置，預計從2025年1月1日至2月28日宣導2個月，3月1日啟用。

彰化市中山路3段與彰南路1段路口的科技執法，具有取締超速、闖紅燈功能。（警方提供）

彰化市中山路3段與彰南路1段路口的科技執法，將從明年3月1日起啟用。（警方提供）

19支科技執法中，彰化市光復路與和平路口的科技執法具有取締闖紅燈、未禮讓行人功能。（警方提供）

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