為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    報名爆棚！彰化和美首次辦年貨大街 7天免費攤位獲選率只有53％

    彰化和美首次辦年貨大街，7天免費攤位獲選率只有5成3。（和美鎮公所提供）

    彰化和美首次辦年貨大街，7天免費攤位獲選率只有5成3。（和美鎮公所提供）

    2024/12/30 20:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮2025年將首次舉辦年貨大街，因為祭出7天攤位完全免費，造成報名大爆滿，共有130攤報名，最後只有70攤經過評審獲選，獲選率只有5成3。鎮長林庚壬表示，因為腹地有限，無法再增加攤位數，只能對向隅者說抱歉了。

    彰化市2025年首次大規模封街舉辦年貨大街，時間為1月25日到1月28日，地點在永樂街。而和美鎮則是搶先一步，提早到1月18日到1月24日，地點就在和美鎮福德宮對面的愛華路空地。林庚壬指出，1月18日、19日時間為早上10點到晚間8點，1月20日到1月24日時間為中午12點到晚間8點，歡迎各地民眾到和美鎮提前來採辦年貨。

    林庚壬強調，這次和美鎮首次辦年貨大街，未演就先轟動，因為攤位費只要繳交保證金2000元，攤位費全部免費。為了進行把關與審查，避免攤位性質太過雷同，必須兼顧有南北貨與小吃攤，還要有春聯等具有年味的攤位，最後只能盡最大的努力選出70攤，由於空間不足，也無法再增加了。

    林庚壬說，和美鎮因為交通便捷，也讓不少居民都往彰化市、台中市去採買消費，這次為了留住和美人在地消費，也吸引鄰近鄉鎮也來採買，特別準備20萬元的摸彩品，包括65吋電視機與掃地機器人，只要消費滿100元就可集1點，集滿2點就可以獲得限量摸彩券，希望能夠創造商機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播