報名爆棚！彰化和美首次辦年貨大街 7天免費攤位獲選率只有53％

彰化和美首次辦年貨大街，7天免費攤位獲選率只有5成3。（和美鎮公所提供）

2024/12/30 20:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮2025年將首次舉辦年貨大街，因為祭出7天攤位完全免費，造成報名大爆滿，共有130攤報名，最後只有70攤經過評審獲選，獲選率只有5成3。鎮長林庚壬表示，因為腹地有限，無法再增加攤位數，只能對向隅者說抱歉了。

彰化市2025年首次大規模封街舉辦年貨大街，時間為1月25日到1月28日，地點在永樂街。而和美鎮則是搶先一步，提早到1月18日到1月24日，地點就在和美鎮福德宮對面的愛華路空地。林庚壬指出，1月18日、19日時間為早上10點到晚間8點，1月20日到1月24日時間為中午12點到晚間8點，歡迎各地民眾到和美鎮提前來採辦年貨。

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林庚壬強調，這次和美鎮首次辦年貨大街，未演就先轟動，因為攤位費只要繳交保證金2000元，攤位費全部免費。為了進行把關與審查，避免攤位性質太過雷同，必須兼顧有南北貨與小吃攤，還要有春聯等具有年味的攤位，最後只能盡最大的努力選出70攤，由於空間不足，也無法再增加了。

林庚壬說，和美鎮因為交通便捷，也讓不少居民都往彰化市、台中市去採買消費，這次為了留住和美人在地消費，也吸引鄰近鄉鎮也來採買，特別準備20萬元的摸彩品，包括65吋電視機與掃地機器人，只要消費滿100元就可集1點，集滿2點就可以獲得限量摸彩券，希望能夠創造商機。

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