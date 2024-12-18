馬來西亞網紅來台失聯 竟淪詐團車手被逮收押

許振文（右）被女警逮捕，一臉茫然。（記者顏宏駿翻攝）

2024/12/18 21:40

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曾與「神祕大叔」同遊柬埔寨！大馬網紅來台失聯 父母開記者會急尋

〔記者顏宏駿／彰化報導〕馬來西亞31歲男網紅「艾迪胡」（Ady Hu，本名許振文）與友人來台灣旅遊，準備多住幾個月，11日失聯下落不明。許振文在馬來西亞的雙親報警，今（18）日也在當地政治人物陪同下召開記者會懇請協尋。今晚證實，許振文來台擔任詐騙集團的車手時被員林警方逮捕，目前羈押在彰化看守所。

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許振文平時在吉隆坡從事直播帶貨，不時會出國旅遊與拍攝。他月初告知親朋好友，將飛往中國與台灣旅遊，會在13日回國、15日與好友一起進行遊輪之旅，直到遊輪之旅臨時取消，朋友與同事遲遲聯絡不上他，打電話詢問許振文家人，他的家人驚覺大事不妙。

許振文涉入的詐騙案，係因彰化1名女子在社群軟體加入「穩賺不賠」的投資公司網路平台，之前已2次面交230萬元，日前驚覺遭詐騙，向警方報案，警方要求她配合，以假面交的方式引誘出詐騙集團的車手現身。12月11日她帶著200萬現金在超商面交，警方當場逮捕收款的許振文。

據了解，許男當時一臉茫然，還向警方說，自己是來自馬來西亞的網紅，只是藉著免簽證到台灣旅遊，聽說可以邊玩邊賺錢，並不知是落入詐騙集團陷阱，警訊後全案依涉詐欺、洗錢及銀行法等罪嫌移送法辦並聲押獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

許振文（中）擔任詐團車手被捕，馬來西亞的家人渾然不知。（記者顏宏駿翻攝）

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