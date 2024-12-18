為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    馬來西亞網紅來台失聯 竟淪詐團車手被逮收押

    許振文（右）被女警逮捕，一臉茫然。（記者顏宏駿翻攝）

    許振文（右）被女警逮捕，一臉茫然。（記者顏宏駿翻攝）

    2024/12/18 21:40

    相關新聞請見︰

    曾與「神祕大叔」同遊柬埔寨！大馬網紅來台失聯 父母開記者會急尋

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕馬來西亞31歲男網紅「艾迪胡」（Ady Hu，本名許振文）與友人來台灣旅遊，準備多住幾個月，11日失聯下落不明。許振文在馬來西亞的雙親報警，今（18）日也在當地政治人物陪同下召開記者會懇請協尋。今晚證實，許振文來台擔任詐騙集團的車手時被員林警方逮捕，目前羈押在彰化看守所。

    許振文平時在吉隆坡從事直播帶貨，不時會出國旅遊與拍攝。他月初告知親朋好友，將飛往中國與台灣旅遊，會在13日回國、15日與好友一起進行遊輪之旅，直到遊輪之旅臨時取消，朋友與同事遲遲聯絡不上他，打電話詢問許振文家人，他的家人驚覺大事不妙。

    許振文涉入的詐騙案，係因彰化1名女子在社群軟體加入「穩賺不賠」的投資公司網路平台，之前已2次面交230萬元，日前驚覺遭詐騙，向警方報案，警方要求她配合，以假面交的方式引誘出詐騙集團的車手現身。12月11日她帶著200萬現金在超商面交，警方當場逮捕收款的許振文。

    據了解，許男當時一臉茫然，還向警方說，自己是來自馬來西亞的網紅，只是藉著免簽證到台灣旅遊，聽說可以邊玩邊賺錢，並不知是落入詐騙集團陷阱，警訊後全案依涉詐欺、洗錢及銀行法等罪嫌移送法辦並聲押獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    許振文（中）擔任詐團車手被捕，馬來西亞的家人渾然不知。（記者顏宏駿翻攝）

    許振文（中）擔任詐團車手被捕，馬來西亞的家人渾然不知。（記者顏宏駿翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播