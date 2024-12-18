曾與「神祕大叔」同遊柬埔寨！大馬網紅來台失聯 父母開記者會急尋

馬來西亞31歲男網紅「艾迪胡」（Ady Hu，本名許振文）日前來台旅遊，然而卻在11日用手機傳訊息給雙親，就此下落不明。（圖擷取自「李政賢」臉書粉專）

2024/12/18 19:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞31歲男網紅「艾迪胡」（Ady Hu，本名許振文）11日傳手機訊息告知雙親，他與友人來台灣旅遊，準備多住幾個月，卻就此失聯下落不明。許振文雙親心急如焚報警，今（18）日也在當地政治人物陪同下召開記者會懇請協尋，期盼駐馬來西亞台北經濟文化辦事處能協助聯繫台灣警方。

綜合馬來西亞媒體報導，失蹤網紅許振文平時在吉隆坡從事直播帶貨，不時會出國旅遊與拍攝。他月初告知親朋好友，將飛往中國與台灣旅遊，會在13日回國、15日與好友一起進行遊輪之旅，直到遊輪之旅臨時取消，朋友與同事遲遲聯絡不上他，打電話詢問許振文家人，他的家人驚覺大事不妙。

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許振文的雙親許觀華、梁鳳英夫婦今天在副議長彭亨州兼美律區州議員李政賢的陪同下召開記者會。他們說，11日曾收到兒子的文字訊息，得知他人在台灣旅遊，甚至還打算多住幾個月，但自此就失去聯絡，「兒子平時都是使用語音，但那天卻是文字訊息，我覺得不對勁便打電話給他，但是一直無法撥通。」

梁鳳英指出，兒子工作後鮮少回家，平時都是使用手機與家人聯繫，她最後一次見到兒子是在今年5月份，「我們向兒子朋友詢問他的近況，發現兒子似乎有結交一名『神祕大叔』，此人甚至表達要帶兒子到柬埔寨發展的意願」，目前已知許振文確實曾在今年到柬埔寨旅行，但同行者是誰，他的好友們也都不清楚。

議員李政賢說，許振文的社群平台帳號最近一次更新是在12月9日，發文IP地點則是台灣高雄，「許振文12月10日還有在小紅書回網友留言，當時的地點也是台灣，但之後所有社群媒體帳後都停擺沒有更新」，11日之後就失聯，至今親朋好友完全聯繫不上他，期盼能透過網路的力量，讓看過他的民眾提供線索，盡早找到人。

報導指出，許振文訊息引起他雙親懷疑的另一個原因，是馬來西亞人來台旅遊的免簽僅有30天，因此他在訊息中宣稱想在台灣「多住幾個月」屬於違法行為。此外，李政賢已向馬來西亞台北經濟文化辦事處尋求協助，希望能聯繫到台灣警方協尋。

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