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首頁　>　彰化縣

「菁師獎」老師勇闖精障家園教平板 收服「關聖帝君」乖乖聽課

陳欣佑（中）獲得「菁師獎」殊榮。（記者顏宏駿攝）

陳欣佑（中）獲得「菁師獎」殊榮。（記者顏宏駿攝）

2024/09/28 17:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣朝興國小教導主任陳欣佑今年獲得「菁師獎」的肯定，從事教職22年的她，在學校被喻「最接地氣的老師」，經常把教育現場帶到校外，從社區發掘教育問題，她甚至獨自一人到精障家園和戒毒中心義務服務長達1年，因為勇於探索，不斷跟社會「互動」，因此獲得豐富的教學經驗和資源。

陳欣佑說，她上下班經常開車經過彰化一處精障家園，這裡關著數百位思覺失調症的患者以及重度毒癮患者，每次經過這裡總是惆悵不已，一方面同情他們失去自由，另一方面憶及自己的阿姨，她一生為思覺失調症所苦。

5年前她獲得一個「平板電腦」的教學計畫，跟先生商量後，決定為思覺失調症患者教平板電腦操作。原本心情是忐忑不安，但進去之後才知道家園的弟兄們「很需要」，因為他們並不常接受外界刺激，平板電腦對他們很新奇。

曾經有一名患者每天幻想自己是「關聖帝君」，天天吵著到頂樓跳樓，結果一聽到她要來上課，竟然乖乖待在教室。社工開玩笑對她說「只有妳能收服『關聖帝君』」，他已經連鬧3天。

她說，教學現場總有很多「意外」，有一次在精障家園上課，差一點出不去，原因是「我的筆蓋不見了」，就一支筆蓋不見，竟搞到老師不能出去！原來社工擔心筆蓋可能被拿去吞服自殘，好在後來有找到，否則真的出不去。

類似情況也發現在自己的班上，她設計「反毒」的教案和課程，讓學生了解毒品的危害，多年前的某一天，一名學生向她報告「我昨天被媽媽關一天」，原來這名學生發現媽媽桌上的白粉是毒品，便把它倒進馬桶沖掉，結果媽媽把他關進浴室。

陳欣佑說，「原來毒品離我們那麼近」，反毒教學再輕鬆不過，而一旦它成為學生揮之不去的夢魘，那是多麼沉重，此後，她面對這堂課，不容有一點輕忽，也逼自己要更了解學生。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳欣佑主動進入精障家園教平板電腦，獲得寶貴的教學體驗。（陳欣佑提供）

陳欣佑主動進入精障家園教平板電腦，獲得寶貴的教學體驗。（陳欣佑提供）

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