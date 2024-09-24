彰化大埔截水溝堤岸道拓寬 南興橋至崙美橋封路逾3年惹民憂

全長4.5公里的彰化市大埔截水溝道路拓寬工程，中山路以東路段，去年10月動工，預計2026年底前完工通車。（圖縣府工務處提供）

2024/09/24 18:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市大埔截水溝拓寬工程從去（2023）年10月動工以來，因工程的複雜度被譽為「彰化史上最艱難的道路工程」，隨著下一階段的施工即將展開，中山路以西的路段，將從10月1日起全線全天封閉，封路時間長達3年4個月，至2028年1月底才會解封。

消息一出，不少民眾擔心長時間封路將造成市區交通壅塞，對生活帶來嚴重不便。民眾質疑，中山路南興橋到崙美橋距離就這麼2公里多的路，為什麼需要花這麼久的時間施工？市區經常大塞車會讓人「凍未條」。

對此，縣府工務處長林漢斌表示，這段路不只是一般的道路拓寬，最關鍵的難題是要跨越國道一號、鐵路軌道和花壇排水溝等多重障礙，工程難度非常高，必須考量火車和高速公路的交通流量，施工必須避開白天鐵路列車運行時間，大部分只能在夜間進行，因此每天的施工時間有限，加上要兼顧安全，工期自然拉長。

林漢斌進一步指出，這次的封路區段從中山路西段到彰化果菜市場新平路段，涵蓋了中山高速公路、台鐵鐵路和花壇排水溝，特別是鐵路箱涵工程，未來鐵路將高架化，目前只能拓寬為地下道，等到鐵路高架完成後再回填成平面道路。這麼多複雜的施工環節，才使得整個工期不斷延長。

為了加快進度，縣府已經提前動工一些不影響交通的部分。例如，跨越花壇排水溝的橋樑早就預製完成，今年底將完成橋樑吊裝，但箱涵拓寬工程還是得等到火車不通行時才能施工，加上大埔截水溝水位在雨季時常暴漲，也會影響工程進度。 縣府建議用路人封路期間提前改道，從台一線經中央陸橋走崙美路，或經彰水路等替代路線，並遵守管制人員指引，確保行車安全。

總工程經費34億元的大埔截水溝拓寬工程，起點從彰化市台十九線彰水橋，往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬，沿線經過崙美橋、省道台一線、縣道137線、建國科技大學，終點在中興路與介壽北路口，全長約4.5公里。 現有道路南北兩側將各拓寬單向雙車道，路寬9公尺，分開對向車流，部分路段透過懸臂式擋土牆和排水箱涵的方式，維持河道排水功能，箱涵上面則作為拓寬路面。

施工以省道台一線中山路為界，去年中山路以東路段動工，預計2026年底前完工；而這次要封路的則是西段，預計2028年底通車。

彰化縣政府規劃替代道路，請用路人共體時艱，一起度過交通黑暗期，迎來更進步的城市發展。（圖縣府工務處提供）

彰化市大埔截水溝道路工程，跨越國道1號的高架路段，完工示意情境。（圖縣府工務處提供）

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