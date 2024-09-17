吃免驚！全國唯一官封土地公壽誕 中秋請吃2000台斤豬腳

彰化花壇文德宮奉祀的土地公有戴官帽，是全國唯一官封的土地公。（記者劉曉欣攝）

2024/09/17 13:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉文德宮奉祀的福德正神，是全國唯一官封的土地公，今天歡慶壽誕，準備「賜福三寶」跟信眾分享，包括2000台斤豬腳、350台斤湯圓與3200個壽桃，讓信眾吃平安。

花壇文德宮主委李錫圭表示，今天是農曆8月15日中秋節，民間都會拜土地公，有一說是土地公生日，也有一說是土地公得道昇天日。而文德宮將近20年來，都會在中秋節的土地公壽誕，準備豬腳麵線讓民眾「吃免驚」，雖然豬肉價格一再攀高，豬腳麵線還是會繼續供應。

花壇文德宮總幹事陳榮昌指出，今年總共準備2000台斤豬腳，大約花費8萬元，出動多位志工從凌晨3點就到宮廟來煮，豬腳經費靠著信眾小額捐助，不足之處再由宮廟來補足。

陳榮昌說，因為文德宮供奉的土地公有戴官帽，信眾都尊稱「福德老爺」，因為歡慶福德老爺的聖誕千秋，所以，準備豬腳麵線、湯圓與壽桃等「賜福三寶」，來跟今天參拜的信徒分享平安，祝福健康長壽。

縣議員李成濟今天一早也跟立委黃秀芳、服務處主任葉繼元、花壇鄉民代表葉尚雯到文德宮拜拜，吃豬腳麵線，李成濟說，現場連提供的平安圓，都是現場手工搓園仔，吃起來特別好吃。

彰化花壇文德宮歡慶土地公聖誕千秋，準備2000台斤豬腳讓信眾吃平安。（記者劉曉欣攝）

彰化花壇文德宮歡慶土地公聖誕，準備350台斤湯圓分享信徒。（記者劉曉欣攝）

彰化花壇文德宮歡慶土地公聖誕，準備3200個壽桃跟信眾分享。（記者劉曉欣攝）

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