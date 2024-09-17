4度酒駕撞癱女騎士！他月賺20萬竟分期賠2.5萬遭重判

徐男酒駕上路不慎撞到女騎士，導致全身癱瘓，地面留下強烈撞擊痕跡。（民眾提供）

2024/09/17 00:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣徐姓男子曾有3次酒駕記錄，並被吊銷執照，未料又貪杯誤事，造成一名女騎士全身癱瘓，後來雙方調解賠償270萬元，徐男先付頭期款120萬，另150萬再分5年攤還。法官審理認為，徐男經營工廠，每月營業額超過200萬、淨利20萬元，有相當經濟能力，每月卻僅賠2萬5000元，相較被害人癱瘓臥床失去健康的重傷痛苦程度，未見有積極彌補之心，依公共危險罪判處有期徒刑2年5月。

判決書指出，徐男（47歲）於2013年至2018年間，分別因酒駕被判處罰5萬、3月及5月徒刑，因此被吊銷駕照。2023年6月27日下午，徐男駕駛租賃車，行經線西鄉沿海路時不慎撞到騎乘機車的黃女（55歲），徐男未下車察看還肇逃，直到一個多小時後才到警察局自首，測得酒側值仍有0.38ML（回溯事發時為0.49ML）。

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黃女被撞後受傷嚴重，腦部蜘蛛膜下腔出血，頭部、手部及肋骨等全身多處骨折，進而導致癱瘓臥床，無法自理生活、工作等能力，檢方偵察後認為，徐男有3次酒駕判刑記錄，卻未記取教訓再犯本案，依違反服用酒類致不能安全駕駛動力交通工具致重傷、無駕駛執照酒駕致過失重肇事逃逸等罪嫌起訴，並要求分別從重量刑。

審理期間徐男坦承犯行，並願意理賠270萬元（不含強制責任險的理賠）給黃女，但是調解條件為先賠償120萬元，另150萬元分5年清償，每月2.5萬元。他也辯稱，已與黃女達成調解，若他入監服刑恐無法依約按月給付被害人2.5萬元，希望能減刑。

法官審理，徐男經營其工廠事業，每月營業額高達200萬元，月淨利約為20萬元，無負債，有相當的經濟能力，每月卻僅賠償被害人2萬5000元，並要5年才能完全清償，相較被害人癱瘓臥床失去健康之重傷痛苦程度，未見徐男有積極彌補被害人之心。

法官認為，黃女已具狀撤回告訴，表示雙方已和解，審酌徐男酒駕跟肇逃，造成被害人重傷結果，依違反服用酒類致不能安全駕駛動力交通工具致重傷判處2年、駕駛動力交通工具發生交通事故致人重傷而逃逸罪判處8月，應執行2年5月徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

徐男4度酒駕撞傷女騎士，彰化地院審理，依公共危險罪判處有期徒刑2年5月。（資料照）

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