「北斗飛行場」碉堡遺跡揭露 地方傳說多

根據美軍資料，圖中2條跑道即為昔日的北斗飛行場。（翻攝自google 地圖）

2024/09/03 14:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報獨家揭露昔日「北斗飛行場」一處碉堡遺跡，引起彰化文史界的熱烈討論！事實上，圍繞這個飛行場的傳說不少，但曾經目睹這個飛行場的地方耆老非常少，因此越發神秘，有人說，這裡是「神風特攻隊」的駐紮地之一，也有人說，這裡原本是台化的預定地，但後來選址在彰化市。

溪州鄉南州國小黃姓退休老師說，他聽長輩說，昔日溪州糖廠有一「拾翠樓」，這是招待所，「神風特攻隊」的隊員就駐紮在這裡，少年飛行員每天吃好住好，甚至有女侍前來陪酒，在出任務後就「一去不返」。

因為有北斗飛行場，早年「神風特攻隊」的傳說在地方傳得沸沸揚揚，但目前為止史學界並沒有相關為研究，唯一對北斗飛行場做過調查的歷史學者洪致文，他在其著作《不沈空母》指出，從美國國家檔案館的資料中查到，北斗飛行場有東西兩條，西跑道為主跑道（長1800公尺、寬300公尺），東跑道位於今之彰水路，為「偽裝跑道」（長1800百公尺、寬250公尺），此機場是日本政府強制徵地於民，戰後由國民政府接受，沒有作為機場，以致一片荒蕪，又因產權不明，因此戰後還給原地主，以致機場輪廓迅速消失。

地主詹瑞雄說，家裡住在跑道附近，日軍的油庫就在旁邊，因此常引來美軍飛機的轟炸，他記得有一次美軍機低空射擊，家人拔腿狂奔才免於被射死，但家裡一隻羊就遭到不幸。他印象中，日軍的飛機起飛不多，大部分都蓋上竹子作為偽裝。

他說，國民政府還地於民，當時產權很亂，原本的跑道變回農地，原地主在此耕作，但產權不清，地方長輩盛傳，當時王永慶要到彰化設廠（即台化），政府曾提供這裡供王永慶選擇，後來王永慶選擇彰化市。

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