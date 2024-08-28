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首頁　>　彰化縣

被指農地違章工廠裁罰率太低 彰化縣政府回應了

地球公民基金會今點名彰化縣政府拆除農地違章工廠裁罰率低，縣府回應已把農地大型違章列入優先執行，今年迄今已拆了11件農地違章，高於歷年執行成果。（記者張聰秋攝）

地球公民基金會今點名彰化縣政府拆除農地違章工廠裁罰率低，縣府回應已把農地大型違章列入優先執行，今年迄今已拆了11件農地違章，高於歷年執行成果。（記者張聰秋攝）

2024/08/28 17:04

相關新聞請見︰

農地違章工廠裁罰率僅4成 地球公民基金會要求落實複查並公開查處進度

〔記者張聰秋／彰化報導〕地球公民基金會今開記者會，質疑全台多縣市農地違章工廠超過6成未裁罰，彰化縣被點名之一，對此，彰化縣政府回應強調，近年來已將農地大型違章列入優先執行對象，今年迄今全縣執行37件違章拆除案，其中，11件就是農地違章，已高於歷年執行結果。

縣府建設處表示，彰化縣拆除違章建築，主要以涉及公共安全、妨礙通行和公共衛生者為優先執行對象，同時考量各項政策需求，有效分配資源執行拆除作業，從2018年迄今，每年執行拆除案件數平均約30件，今年迄今已執拆除37件，包含農地違章11件，優於過去。

縣府強調，就拆除違建業務，縣府除原有預算外，如實際需求，情況緊急，也能以預備金支應，整體工作不會因編列預算受到影響。

地球公民基金會發布「六縣市政府查處成效與體質診斷報告」，指出桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東，自2020年至今檢舉、查察應裁罰農地違章工廠案件共477件，但實際裁罰率僅約4成，這當中，地球公民檢舉202件，有裁罰83件，裁罰率40%。

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