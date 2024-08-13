田尾納骨塔改建工程一再拖延 祖先等到「對年」未入塔

田尾鄉懷恩堂納骨塔改建工程審查一拖再拖，導致正殿寄放近70個骨灰罈，祖先們有厝歸不得，成為奇景。（記者陳冠備攝）

2024/08/13 22:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉懷恩堂納骨塔去年9月中旬進行改建工程，可新增1600個新式塔位，預計今年2月竣工，不少民眾想讓祖先「住新厝」預購等待，結果一等竟等了快1年，祖先離世都快「對年」了，卻遲遲無法入塔，讓民眾焦急不已。田尾鄉長許淑美表示，目前改善工程完成整體驗收，尚待取得縣政府審查營運計畫與室內裝修核可，最快預計9月底就能通過啟用。

田尾鄉鄉公所懷恩堂納骨塔原有3萬個納骨塔位，可置放大型骨灰罈，為符合潮流，田尾鄉公所近年陸續在懷恩堂正殿四樓興建2000個新式納骨塔位，其中400個塔位已完工，去年6月再新增1600個塔位，預計今年2月竣工，目前工程雖已完工，但遲遲無法啟用，導致目前懷恩堂正殿寄放近70個骨灰罈，成為祖先們有厝歸不得奇景。

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田尾鄉民表示，從去年9月就將祖先暫厝在正殿，預計再一個月就要辦理「對年」（往生者離世滿一週年）儀式，卻遲遲無法讓祖先入塔，不知要等到何時才能安息； 一名魏姓民眾表示，今年2月就排隊等待入塔，等了近3個月仍無動靜，不想讓祖先「無厝住」流浪在外，只好遷移到其他鄉鎮納骨塔入住，才能安心。

許淑美表示，因懷恩堂增置納骨櫃位及消防設備改善工程，有新舊建物設施合併的問題，鄉公所在去年6月補正相關資料，9月就辦理開工，又因變更設計與工程預算增加，今年4月再向鄉代會提出增加預算墊付案，遲至6月才向彰化縣消防局報請建築物消防安全設備圖說竣工查驗，目前剩室內裝修及納骨塔櫃位的相關資料，已分別呈報縣府建設處、民政處查驗，可望在9月底前審查通過，即可正式啟用新櫃位，祖先就可以住新厝了。

縣府建設處表示，針對田尾懷恩堂增建工程，室內裝修部分已於7月26日竣工查驗核可，且已行文公所；民政處表示，該案查驗核可後，尚需由公所提出審查營運計畫，截至目前止，民政處尚未接到該公所啟用申請。

據了舉，田尾鄉懷恩堂新置納骨櫃位已訂出收費價格，最熱門的3樓至7樓為每櫃2萬5千元，2樓與最高的8樓為2萬元，最低的1樓為1萬7千元，鄉公所將向鄉代會提案，鄉代會將在9月召開臨時會審查。

田尾鄉長許淑美表示，懷恩堂改善工程完成整體驗收，尚待取得縣政府審查營運計畫與室內裝修核可，最快預計9月底就能通過啟用。（記者陳冠備攝）

田尾鄉懷恩堂納骨塔設有3萬2000個納骨塔位。（記者陳冠備攝）

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