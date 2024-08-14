少燒紙錢護環境！彰化推「以功代金」減量燒 募款暴增2倍

彰化縣環保局發現，過去3年來全縣的紙錢集中燒數量不減反增。（記者張聰秋攝）

2024/08/14 20:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕18日就是中元節，彰化縣環保局為減少焚燒紙錢帶來的環境負擔，今年主推「以功代金」的減量燒，從8月4日開始至13日，短短11天內已經募得近6萬元捐款，是去年同期的兩倍。

環保局呼籲民眾在中元普度期間，儘量減少焚燒紙錢，將省下的預算捐助弱勢團體，這樣既能積累功德，也能幫助有需要的人，達到冥陽兩利的效果。

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根據環保局統計，溪州焚化廠近3年的紙錢集中處理量持續增加，2022年和2023年的年處理量各約1400多噸，今年截至8月已處理992噸，預計年底總量將接近1600噸。針對這一現象，環保局今年中元節期間強力推動「以功代金」來替代傳統的焚燒紙錢。

環保局長江培根表示，「以功代金」活動將持續到9月30日，民眾可以透過四大超商的事務機平台捐款給彰化縣指定的社福團體。活動期間，民眾也可以在8月16日到彰化家樂福和員林大潤發的快閃攤位響應捐款，捐款後即可兌換環保局特別訂製的「文創咖啡包」一份。此外，捐款金額達300元以上者，還可額外獲贈限量800頂的「埔鹽順澤宮冠軍祈福帽」，送完為止。

環保局呼籲民眾在中元普度期間，儘量減少焚燒紙錢，將省下的預算捐助弱勢團體。 （圖環保局提供）

民眾參加「以功代金」的減量燒，捐款超過300元，可獲埔鹽順澤宮冠軍帽乙頂。（圖環保局提供）

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