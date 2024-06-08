彰化埔心社區包粽！獨創筒仔米糕包法 吸年輕人「包中」

社區媽媽將糯米、餡料依序裝入衛生杯，一杯剛好就是一顆肉粽比例。（民眾提供）

2024/06/08 17:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉埔心社區近日舉辦社區包粽子活動，原本是每年提供社區長輩參與的端午慶祝活動，今年卻多了一群年輕臉孔，原來是準備要參加國、高中會考的學生，但學生們根本不知道怎麼包粽，有人突發奇想將所有粽子餡料裝進衛生杯裡，再倒入粽葉裡，輕鬆的就能包好一顆粽子，讓每位學生都能輕鬆「包中」。

埔心社區連續多年舉辦包粽子活動，今年特別加入贈送獨居老人肉粽公益，需要多名志工，為此埔心鄉長張佩瑩還帶著一群年輕學子來支援包粽，可是很多人不懂要放多少餡料比例，包出來的粽子不是過胖就是過瘦，突然有人拿出衛生杯，將糯米、餡料依序裝入，外觀有點像做筒仔米糕，但一杯剛好就是一顆肉粽比例，大家馬上如法炮製，包粽效率果然提升。

埔心社區理事長許增鏞表示，每年端午節都會在社區都會舉行包粽子活動，但發現每年都是社區媽媽、阿嬤出席，幾乎沒有年輕人，覺得再沒有年輕人出來學，包粽子的手藝就快要失傳了，所以今年特別邀請社區年輕人踴躍參加，果然有幾位準備參加會考的國、高中生們跟著媽媽、阿嬤來學習包粽傳統，參與過程有點顛覆傳統，但另外含義就是希望考試能「包中」啦。

彰化縣埔心鄉埔心社區舉辦社區包粽子活動，獨創筒仔米糕包法，讓每位年輕學生都能輕鬆包粽。（民眾提供）

彰化埔心社區獨創筒仔米糕包粽法，將裝好餡料的衛生杯倒入粽葉裡，輕輕鬆鬆就能包好一顆粽子。（民眾提供）

彰化埔心社區連續多年辦理包粽活動，傳承端午節吃粽子習俗。（民眾提供）

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